Novak priznao zašto ne slavi poene na US openu: Amerikanci primijetili da ove godine nije isti kao prije

Novak Đoković potpuno iskreno objasnio novinarima svoje reakcije na terenu US opena.

Novak Đoković priznao je novinarima da se muči na US openu, kao i zašto ne slavi osvojene poene. Ista je situacija bila u oba meča u kojima je pobijedio - i protiv Zakarija Svajde (3:1) u 2. kolu, i na otvaranju turnira protiv Lernera Tijena nije se radovao dobrim potezima, niti dopuštao sebi osmijehe i slavlje.

"Samo pokušavam da budem usresređen, da riješim zagonetku na terenu. Uživam dok se takmičim, ali ne uživam kada ne igram dobro. Zato stavljam na sebe dodatni pritisak da budem bolji. Mučio sam se malo da nađem ritam i zato me možda niste vidjeli da slavim poene i ostalo, ali pobriniću se da se udarim u grudi sljedeći put, samo za tebe", nasmijao se Novak u razgovoru sa novinarima na engleskom jeziku.

Novače, da li imaš još nešto nekome da dokažeš?

S obzirom na sve što je postigao, više ništa nema da dokazuje bili kome u tenisu. Ili ipak osjeća da je nešto ostalo?

"Da, uvijek je nešto što želite da dokažete. Počev od toga da želite da dokažete da možete da pobijedite u teniskom meču. Sve je stvar perspektive i shvatanja onoga što sam prošao na ATP turu i šta sam postigao. Neko može uvijek da pomisli da nema ništa više da se postigne i dokaže kada uradite sve, ali sve je to relativno. Kada posmatram situaciju na kratke staze, onda pokušavam da iskoristim dan što više, da nađem način da pobijedim. To sada pokušavam da radim. Nisam zadovoljan kako trenutno igram, ali ima dana kao što je bio danas, kada nađete način. Još imam želju da se takmičim sa mladim momcima, u suprotnom ne bih bio ovdje."

Kao igrač koji je osvojio sve grend slemove, pa i olimpijsko zlato, da li može da kaže koji je najveći izazov u tenisu kao sportu u cjelini?

"Nisam sanjao da sve to osvojim kao klinac. Tada sam sanjao da igram na Vimbldonu i da tamo osvojim trofej. Sve ostalo, istorijska dostignuća koja sam ostvario došla su mi na pamet kao mogućnost kada sam već došao na ATP tur. Kada sam 2011. ostvario cilj, bio sam duboko zadovoljan i u to vrijeme imao sam 23 ili 24 godine. Pomislio sam tada da i dalje mogu da igram 10-15 godina i da mogu da ostvarim nove ciljeve. Ambiciozan sam i ako sam te 2011. osvojio tri od četiri grend slema i igrao polufinale Rolan Garosa, što ne bih nastavio? Kada sam to ostvario 2016. osjetio sam olakšanje zbog pritiska koje sam prije svega sebi postavio. Nakon toga je glavna emocija bilo veliko olakšanje. Uradio sam to i mogu da nastavim da razmišljam o nečemu drugom."

"Morate u tome da budete 24 sata dnevno, svakog dana"

"Uvijek postoji debata oko toga šta je ultimativni izazov u našem tenisu. Prema mom iskustvu, to je 'career slam' ili 'golden slem', uključujući Olimpijske igre. Uz to i ostajanje na prvom mjestu što više godina. Grend slem je glavni cilj svim igračima i uzima mnogo energije kada pokušavate da ga osvojite. To i ostanak na vrhu dugo vremena je vjerovatno najveći izazov, jer zahtijeva potpuni fokus svakog dana, 24 sata dnevno", objasnio je strpljivo Novak Đoković.

Četvrtak je dan za odmor srpskog tenisera u Njujorku, jer će u petak igrati meč 3. kola protiv Kamerona Norija.