"To je, što je, istrošio sam tijelo": Đoković progovorio o penziji

Novak Đoković obratio se javnosti nakon plasmana u 4. kolo US Opena. Govorio je o povredi, motivaciji i narednim ciljevima.

Izvor: US Open/Youtube/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković govorio je na konferenciji za medije poslije plasmana u 4. kolo US Opena i pobjede nad Britancem Kameronom Norijem. Ono što je mnoge zabrinulo je problem sa leđima koji se dogodio u prvom setu, ali je vlasnik 24 grend slem titule uspio da prebrodi povredu i obezbijedi narednu rundu takmičenja.

Srpski as je dobio jedno neočekivano pitanje na startu obraćanja, a ono se ticalo toga što Janiku Sineru nije oduzeto 400 bodova zbog dopinga, pa je stoga Novak "zakinut" za jednu nedjelju na čelu ATP liste. Srbina to trenutno ne opterećuje jer prvo mjesto više nije njegov prioritet.

"Trenutno mi je sve okej oko toga, možda nekada budemo imali diskusiju o tome. Zaboravio sam na to, iskreno! Jurio sam i branio prvo mjesto cijelu karijeru, duže sam tamo nego iko, tako da, barem u ovom trenutku, nije mi bitno da li je nedjelju više ili manje. Možda se to promijeni...", počeo je Đoković konferenciju za medije.

Izvor: COREY SIPKIN / UPI / Profimedia

Potom je govorio o tome kako se osjeća na terenu i ponovio da još uvijek nije na 100%.

"Bolje se osjećam oko toga kako igram. Dobro sam igrao, pogotovo u trećem i četvrtom setu, bolje sam osjećao udarce. Prijatno me je iznenadio Norijev nivo, nisam očekivao da igra tako agresivno, da bude toliko blizu osnovnoj, da toliko rano hvata forhende. Čestitam mu na igri, pogotovo u drugom setu i početkom trećeg, ali mislim da sam odigrao najbolje kada je bilo najpotrebnije. Sigurno najbolji servis meč za mene. Ovakvi mečevi mi daju nadu da mogu da igram protiv najboljih na svijetu", rekao je Đoković i nastavio:

"Što se tiče toga kako se osjećam, ide gore-dole. Frustrirajuće je za mene to što se ne osjećam 100% uvijek, kao što je bio slučaj i 20+ godina. Ali situacija je drugačija i moram da se naviknem na to da svakog meča može nešto da mi se desi, što je slučaj praktično cijele godine na slemovima. Vjerovatno ću preskočiti trening sutra i fokusiraću se na oporavak, jer mi je to prioritet trenutno. Osjećam dobro lopticu, srećan sam nivoom igre i time koliko sam proveo na terenu i sada moram da se postaram o tijelu".

Pojasnio je šta se tačno dogodilo kada je osjetio nelagodnost u predjelu leđa. "Desilo se nešto u prvom setu, 5:3 i 30:0 i dogodio se jedan zanimljiv poen, izašao sam na mrežu, krenuo u jednu stranu i napravio jednu brzu reakciju i osjetio bol u leđima. Rekao sam Kameronu na mreži da ne misli da sam to uradio namjerno da mu zasmetam, to mi nije bila namjera. Osjetio sam se bolje poslije lijekova i tretmana, ali vidjećemo kad se ohladim kako će biti sutra. Imao sam sreće da me ne muči to tokom cijelog meča, trajalo je nekoliko gemova i poslije je bilo okej".

Da li je penzija na vidiku?

Njegov trenutni cilj je da produži karijeru što je više moguće, a inspiracija mu je to što se takmiči sa mnogo mlađima od sebe.

"Ne znam ni ja... Ako je neko bio otvoren ka tome da proba nove stvari i istražuje sportsku medicinu, da li su to novi tretmani ili mašine, to sam bio ja! Ja bih sve to prvi probao. Ne samo da želim da produžim svoju karijeru i da što više budem na ovom nivou, već i volim welness - to mi je jedna od najvećih strasti u životu. Dosta radim na prevenciji. Ne mislim da mogu da uradim nešto mnogo više od toga što radim sada. Ako me tijelo ne sluša kada zađem dublje u grend slem turnire, onda je to teška pilula za mene progutati, jer znam koliko se brinem o svom tijelu, ali istovremeno godine nisu nešto što možete da okrenete u drugu stranu. To je što je, istrošio sam tijelo. I ja sam toga svjestan, ali se borim protiv toga! Trudim se da se i dalje takmičim sa klincima na najvišem nivou".

Teško mu je pao poraz u polufinalu Vimbldona, ali su grend slemovi i dalje njegova jedina preokupacija.

"Mislim da sam tada bio dosta otvoren poslije polufinala, rekao sam šta mi je u glavi tada. Pitam ja sebe pitanja, više sada nego ranije, što se tiče toga koliko želim da igram na ovom nivou i koliko stvarno želim da produžim karijeru sebi. Ja stvarno želim da još igram, a znam da sam nekada veoma oštar prema svom timu, ali znam da i dalje mogu da igram na najvišem nivou. Dokle god osjećam da mogu da igram na najvišem nivou, želim da pokušavam to da radim i da vidim da li imam šanse na slemovima i drugim turnirima. Uživam i u ljubavi i podršci koju dobijam posljednjih godina gdje god da se pojavim. Imam i druge motivacije da i dalje igram, ali da... Dešavaju se i interne diskusije koje imam, ali pokušavam da budem fokusiran trenutku i tome što se dešava sada. Možda budem filozofirao malo više kada se završi turnir", podvukao je Novak.