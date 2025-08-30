Novak sa povredom prošao dalje na US Openu: Kameron Nori eliminisan nakon četiri seta

Novak Đoković je uprkos problemima zbog povrede uspio da prođe u četvrto kolo US Opena poslije pobjede nad Britancem Kameronom Norijem.

Novak Đoković je u četvrtom kolu US Opena. Srpski teniser se mučio sa povredom leđa koju je zaradio krajem prvog seta i ona ga je naterala da igra četiri seta i skoro tri sta. Na kraju je bilo 6:4,6:7, 6:2, 6:3.

Sada najvećeg ikada čeka oporavak od povrede zbog koje je tokom meča morao da zove medicinski tajm-aut i da pije lijekove, ali mu se raspored marem "namjestio". Umjesto planiranog Frensisa Tijafoa igraće sa Janom Lenardom Štrufom koji je iz kvalifikacija ušao u glavni žrijeb.

Sve je krenulo ispitivanjem snaga, ali je odmah u trećem gemu Novak zaprijetio brejk loptom. Izvukao se tu Nori, a taman kada je Novak uzeo brejk i trebalo da servira za set povrijedio se srpski teniser. Osjetio je u devetom gemu prvog seta bol u leđima, ali je uspio da završi set. Novak je osjetio bol u leđima nakon jednog trka na mrežu. Tada je na sjajan način uzeo poen, ali to ga je koštalo.

Poslije iskorištenog medicinskog tajm-auta srpski teniser je završio prvi dio igre u svoju korist 6:4, a onda je krenula igra živaca. Imao je u sedmog gemu drugog seta Novak tri brejk šanse koje nije iskoristio. Na kraju se drugi set odlučio u taj-brejku. Novak je poveo pa se izgubio potpuno i Nori je izjednačio.

Kada je Britanac uzeo brejk u prvom gemu trećeg seta djelovalo je da sve ide nizbrdo za Novaka, ali odmah je izjednačio, pa poveo. Neko iz publike ga je naljutio pa je zatim uzeo i brejk. Tu je Noriju bio kraj.

Uslijedio je niz brejkova, osvojio je treći set Novak, a na početku četvrtog je bilo jasno da je samo jedan teniser na terenu. Poslije pet uzastopnih uzetih gemova Novak je vodio 3:0, a na kraju je sa 6:3 završio meč poslije malo manje od tri sata igre.