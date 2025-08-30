logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znam da gledate": Novak Đoković pravo u kameru poslao poruku rivalima, imao je šta da poruči i svom timu

"Znam da gledate": Novak Đoković pravo u kameru poslao poruku rivalima, imao je šta da poruči i svom timu

0

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković bio je sjajno raspoložen nakon nove pobjede u Njujorku.

Đoković poslao poruku rivalima sa terena Izvor: Eurosport 1/printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u 4. kolo US Opena pobjedom protiv Britanca Kamerona Norija 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3. Srbin je postao najstariji igrač koji se plasirao u četvrtu rundu grend slema u Njujorku još od Džimija Konorsa 1991. godine. Nakon trijumfa imao je poruku za svoj tim, ali i za rivale.

Novak je servirao perfektno, imao je čak 18 asova, što je njegov rekord na US Openu. 

"U drugom setu mi je pao nivo servisa. Ovo mi je najbolji serverski meč na turniru. To je najvažniji udarac u igri i zadovoljan sam kako sam ga izvodio", rekao je Đoković odmah po završetku meča.

Srpski je napravio pauzu od mesec i po dana, pošto nije odigrao takmičarski meč u singlu još od polufinala Vimbldona gde je poražen od Janika Sinera.

 "Moj tim hoće da ja patim na terenu, a gledajući kroz tu perspektivu dobro je prošlo sa tom pauzom. Dugo je to vremena, šest nedjelja i zato pokušavam da uđem u ritam. Hvala i publici koja me bodrila".

Đoković se požalio na povredu leđa u prvom setu, ali je uspio da odigra znatno kvalitetniji meč od prošlog i slavi poslije borbe u četiri seta.

"U redu je, ima uspona i padova. Neću previše otkrivati za protivnike koji gledaju - dobar sam. Jači,mlađi i bolji nego ikada", rekao je Novak u kameru.

Potom se obratio i reperu Fet Džou koji je pratio njegov meč: "To je Njujork, čak i ako nešto osjećaš u tijelu ta energija te podiže. Ovi mečevi uveče su fantastični, tu je i jedan od najboljih repera, bio sam u iskušenju da zaigram uz njegovu muziku", zaključio je Đoković.

U pitanu je zapravo jedan od poznatih američkih repera. Došao je u vrlo ekstravagantnoj kombinaciji sa dosta upečatljivim naočarima za sunce na meč. Pogledajte ga:

 Poznat po svojih brojnim problemima sa zakonom, ali i borbi sa viškom kilograma sada su ga mnogi jedva prepiznali. Nekada je imao 140 kilograma , a sada je sa više od 40 kiilograma manje dosta drugačije izgledao nego kada je izbacivao hitove sa "Teror Skvadom".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Kameron Nori US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC