"Znam da gledate": Novak Đoković pravo u kameru poslao poruku rivalima, imao je šta da poruči i svom timu

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković bio je sjajno raspoložen nakon nove pobjede u Njujorku.

Izvor: Eurosport 1/printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u 4. kolo US Opena pobjedom protiv Britanca Kamerona Norija 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3. Srbin je postao najstariji igrač koji se plasirao u četvrtu rundu grend slema u Njujorku još od Džimija Konorsa 1991. godine. Nakon trijumfa imao je poruku za svoj tim, ali i za rivale.

Novak je servirao perfektno, imao je čak 18 asova, što je njegov rekord na US Openu.

"U drugom setu mi je pao nivo servisa. Ovo mi je najbolji serverski meč na turniru. To je najvažniji udarac u igri i zadovoljan sam kako sam ga izvodio", rekao je Đoković odmah po završetku meča.

Srpski je napravio pauzu od mesec i po dana, pošto nije odigrao takmičarski meč u singlu još od polufinala Vimbldona gde je poražen od Janika Sinera.

"Moj tim hoće da ja patim na terenu, a gledajući kroz tu perspektivu dobro je prošlo sa tom pauzom. Dugo je to vremena, šest nedjelja i zato pokušavam da uđem u ritam. Hvala i publici koja me bodrila".

Đoković se požalio na povredu leđa u prvom setu, ali je uspio da odigra znatno kvalitetniji meč od prošlog i slavi poslije borbe u četiri seta.

"U redu je, ima uspona i padova. Neću previše otkrivati za protivnike koji gledaju - dobar sam. Jači,mlađi i bolji nego ikada", rekao je Novak u kameru.

Potom se obratio i reperu Fet Džou koji je pratio njegov meč: "To je Njujork, čak i ako nešto osjećaš u tijelu ta energija te podiže. Ovi mečevi uveče su fantastični, tu je i jedan od najboljih repera, bio sam u iskušenju da zaigram uz njegovu muziku", zaključio je Đoković.

U pitanu je zapravo jedan od poznatih američkih repera. Došao je u vrlo ekstravagantnoj kombinaciji sa dosta upečatljivim naočarima za sunce na meč. Pogledajte ga:

Fat Joe watching Novak Djokovic and Cam Norrie at the U.S. Openpic.twitter.com/2HVF2hcYkW — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)August 29, 2025

Poznat po svojih brojnim problemima sa zakonom, ali i borbi sa viškom kilograma sada su ga mnogi jedva prepiznali. Nekada je imao 140 kilograma , a sada je sa više od 40 kiilograma manje dosta drugačije izgledao nego kada je izbacivao hitove sa "Teror Skvadom".