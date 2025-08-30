Britanac izgubio, pa bezobrazno optužio Novaka: "Pitajte njega šta se desilo, nisam siguran da je povrijeđen"

Kameron Nori nije sportski prihvatio poraz od Novaka Đokovića.

Izvor: Youtube/US Open Tennis Championships

Kameron Nori opet radi iste stvari. Ponovo je izgubio od Novaka Đokovića i opet ima zamjerke na srpskog tenisera. Prije meča je naglasio da je spreman na sve "Novakove igrice i trikove", a sada je naglasio da nije baš siguran u povredu srpskog tenisera.

Kada je dominirao na terenu i uspio da ostvari brejk loptu u prvom setu Novak zaboljela su ga leđa. Vidjelo se da je u jednom trku na mrežu morao da se uhvati za donji dio leđa, ali Britanac koji je sedmi put izgubio od Đokovića to navodno nije vidio.

"Bio je ovo jako dobar meč. Mislim da je to nešto što sam ranije viđao. Nisam siguran šta se desilo. Moraćete da pitate njega da li je imao problem sa leđima, zadnjom ložom ili stopalom. Nisam siguran šta je bilo u pitanju", rekao je Nori.

Svojom igrom je zadovoljan

Naglasio je rival Novaka Đokvoića da smatra da je igrao dobro, ali da je jednostavno Novak bio bolji. Mogao je to i bez prethodnih komentara.

"Bio je nezgodan meč, bilo je mnogo trzavica na početku, Servirao je neverovatno dobro, možda najbolje ikad protiv mene. Impresioniran sam. Bio je težak meč, u trećem setu mi je malo uzeo energiju. Dobro sam krenuo, onda sam postao previše samopouzdan, a onda sam se slomio. Ipak zadovoljan sam kako sam taktički igrao", dodao je Nori.

Smetaju mu i pauze

Izvor: Youtube/US Open Tennis Championships

Bunio se Nori nekoliko puta tokom meča jer je Novak imao pauze između poena, kao i svaki drugi teniser. Učinilo mu se da su preduge i da sudija ne reaguje adekvatno.

"Ne mislim da je to taktika, ali volio bih da je sudija malo više reagovao. Ali ne bi to ništa promijenilo. Tri ili četiri puta sam na svom servisu morao da ga čekam. Dio je bio jer se istezao, ali nije to do Novaka.Samo sam pitao sudiju zašto moram da ga čekam. Ništa strašno, samo sam pitao pitanja jer mu sudija nijednom ništa nije rekao", dodao je on.

Šta je rekao Novaku?

Izvor: US Open/Youtube/Printscreen

"Kada smo se pozdravili i rukovali rekao sam mu da sam impresioniran njegovim nivoom igre. Morao sam da igram nevjerovatno da bi uzeo brejk i mislim da sam iskoristio jedinu brejk šansu. Imao sam nekoliko šansi da povedem 2:0 i mislim da sam igrao najbolji tenis tada na početku trećeg seta. Pao sam energetski sredinom trećeg seta i tada mi je pobjegao", rekao je poslije meča.

Prvi put je u svojoj dugoj karijeri igrao na "Artur Eš" stadionu i iskustvo je bilo nezaboravno. Na neke stvari je morao da se prilagođava.

"Kao da ljudi konstantno čavrljaju i pričaju. Na bilo kom drugom terenu bi zbog toga stopirali igru, ali ovdje morate da budete spremni na stalnu buku. Probao sam da pričam sa timom, ali nisam ih ništa čuo. Nevjerovatna atmosfera. Veoma je veliki stadion, pozvao sam neke ljude i nisam ih ni vidio na tribinama. Kao što sam rekao ništa radije ne bih radio u petak uveče nego da igram protiv Novaka ovdje."

Na kraju su ga novinari pitali da li Novak može do trofeja. Tada je pominjao fizičke probleme koje Đoković ima, izgleda da je do kraja konferencije prestao da sumnja u njih.

"Mislim da ima kvalitet, način na koji je servirao je nevjerovatan. Ipak pitanje je fizičke spreme, možete i njega da pitate. Što se tiče tenisa zaista sam impresioniran. Ekstremno dobro je igrao, ali nisam siguran da li fizički može da izdrži. Stopirao je meč zbog fizioterapeuta, tražio je doktora, tako da ćete morati da ga pitate o tome", zaključio je on.