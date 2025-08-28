logo
Đoković poslije četiri sata drame saznao sa kim igra: Treći put ove godine ide na poznatog Britanca

Đoković poslije četiri sata drame saznao sa kim igra: Treći put ove godine ide na poznatog Britanca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Rivala Novaka Đokovića u 3. kolu US opena biće Britanac Kameron Nori, četvrtfinalista Vimbldona.

Novak Đoković protiv Kamerona Norija na US openu Izvor: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Novak Đoković igraće u 3. kolu US opena protiv britanskog tenisera Kamerona Norija. Četvrtfinalista ovogodišnjeg Vimbldona zakazao je meč protiv Srbina u Njujorku eliminisavši Argentinca Fransiska Komesanju u četiri seta (7:6, 6:3, 6:7, 7:6), tokom tačno četiri sata velike borbe.

U meču protiv Komesanje, naredni Đokovićev rival prolazio je kroz velike oscilacije, pa je u četvrtom setu servirao za pobjedu pri rezultatu 5:4 i ipak dopustio protivniku brejk i izjednačenje na 5:5 kada se očekivalo da završi posao. Uslijedile su potom tri set lopte za Komesanju pri vođstvu 6:5, ali se izvukao favorit rođen u Johanesburgu, u Južnoj Africi. U taj-brejku je rano poveo 4:1 i tako spriječio totalnu dramu i mogućnost da meč traje pet sati.

Nori je 35. igrač svijeta, a pre meča protiv Argentinca u Njujorku je igrao protiv domaćeg tenisera Sebastijana Korde, koji mu je predao pri rezultatu 7:5, 6:4 za Britanca.

Đoković ga pobijedio svih šest puta 

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nori i Đoković igrali su šest puta u karijeri i svaki put je Srbin bio uspješniji. Ove sezone igrali su dva puta i Nole je slavio u osmini finala Rolan Garosa, a prethodno i u polufinalu Ženeve. Nakon toga, Nori je igrao u četvrtfinalu Vimbldona protiv Karlosa Alkaraza i izgubio u tri seta.

Podsjetimo, Novak je ušao u treće kolo pobjedom protiv američkog tenisera Zakarije Svajde.

Pobjednik duela Đoković - Nori igraće u 4. kolu US opena protiv onoga ko kao pobjednik izađe iz dijela žrijeba u kojem su parovi 2. kola Frensis Tijafo - Martin Dam, odnosno Jan-Lenard Štruf - Holger Rune.

Tagovi

Novak Đoković Kameron Nori Tenis US open

