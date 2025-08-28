Federeru će teško pasti kada otvori instagram: Novak Đoković mu oduzeo rekord i odmah se pohvalio time

Novak Đoković je ušao u 3. kolo US Opena i time ostvario istorijski uspjeh.

Izvor: Florian EISELE / AFP / Profimedia

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković (38) je plasmanom u 3. kolo US Opena ostvario istorijski rezultat, jer je igrač sa najviše nastupa u trećim rundama grend slemova u istoriji.

Trijumfom protiv anonimnog Amerikanca Zakarija Svajde, Đoković je prestigao Federera i sada je sam na vrhu "vječne liste", sa 75 učešća u trećim kolima grend slemova. Neposredno iza njega je Rodžer Federer, dok je Rafael Nadal daleko ispod njih.

Novak Đoković - 75 trećih kola grend slemova Rodžer Federer - 74 Rafael Nadal - 59

Koliko je ponosan na taj uspjeh Novak je pokazao i nakon meča, jer je na svom instagram nalogu objavio fotografiju na kojoj se vidi da je sada rekorder i prema tom kriterijumu.

Kako je Novak prestigao Federera?

Izvor: Instagram/DjokerNole

Nije bilo ni glatko, ni kratko, ali je Novak Đoković ipak relativno sigurno ušao u 3. kolo US Opena ove srede. Savladao je Svajdu, 145. tenisera svijeta, posle više od dva i po sata borbe, rezultatom 3:1 u setovima (6:7, 6:3, 6:3, 6:1).

Preokret se nije činio tako izvjesnim u trećem setu, u kojem je Novak pri rezultatu 1:1 u setovima izgubio servis, gubio 1:3, a onda gledao i kako Amerikanac ima volej da se primakne vođstvu 4:1 i potpunoj kontroli u tom setu. Ipak, na Novakovu sreću, Svajda je tada poslao lopticu u mrežu i nije uspio da se oporavi od te greške do kraja seta. Posljednji set je potom bio stvar Đokovićeve rutine, što i rezultat pokazuje, pa je Nole ipak miran mogao da zasvira violinu i da proslavi istorijski plasman.

U sljedećem kolu Đokovića će čekati meč protiv pobjednika duela Kamerun Nori (Velika Britanija) - Fransusko Komesanja (Argentina). Tada će svakako morati bolje i sigurnije, iako je i protiv Svajde imao nekoliko spektakularnih poena.