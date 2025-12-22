"Gram više i letite": Pep Gvardiola maltretirao svoje igrače pred Božić

Nova tradicija u Mančester sitiju pred Božić - svi igrači su morali da stanu na vagu.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Za razliku od prethodnih sezona, ovoga puta u Engleskoj nećemo imati "tona mečeva" za vrijeme praznika i neće biti euforije kao što je tradicionalno za "Boksing dej". Tako je recimo Mančester siti ove subote igrao protiv Brentforda (3:0), a do kraja godine će odigrati samo još jedan meč - protiv Notingem foresta.

Dao je tako Pep Gvaridola svojim igračima "voljno", međutim upozorio ih je da će biti kažnjavanja ako se ugoje i gram tokom ove kratke pauze u prvenstvu, odnosno te igrače neće koristiti na utakmici sa "šumarima".

Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

"Juče smo izmjerili svakog fudbalera. Kada dođu opet ovdje 25. decembra, ja ću ih provjeriti. Provjeriću sa koliko kilograma se svaki od njih pojavio", rekao je Gvardiola i time je bio jasan da neće trpiti bilo kakve "nestašluke" tokom praznika i da će zato njegovi igrači morati da paze šta jedu.

Podsjetimo, prethodnih dana spominjalo se da bi Pep Gvardiola mogao da ode iz Mančester sitija na kraju sezone. Nije želio da se oglašava na tu temu, ali je stigao da napravi šalu sa Joškom Gvardiolom koga je "grdio".

U ovom trenutku Mančester siti je na drugom mjestu na tabeli Premijer lige s dva boda manje od Arsenala.



