Ko su četvorica najboljih trenera svih vremena? Klop izgovorio imena pred kamerama i napravio haos

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Jirgen Klop otkrio je ko su po njemu najbolja četiri trenera svih vremena. Njegov izbor izazvao je dosta komentara na društvenim mrežama.

Jirgen Klop otkrio ko su mu najbolji treneri Izvor: JAN WOITAS / AFP / Profimedia

Ko su najbolji treneri svih vremena? Pitanje koje je veoma kompleksno i teško je izabrati samo nekoliko ljudi. Jirgen Klop dobio je taj težak zadatak da odabere četvoricu najboljih ikada. Sa trojicom nije imao previše problema, ali je kod četvrtog morao da zastane.

"Četvorica? Veoma je teško, ali sam probao. Johan Krojf, čovjek koji je imao najveći uticaj na fudbal. Način na koji je razumio i vidio fudbal, tako niko nije. Pep Gvardiola, za njega mogu isto da kažem. Igrao sam protiv njega i mogu da potvrdim koliko je teško", počeo je Klop.

Na treće mjesto stavio je legendarnog menadžera Aleksa Fergusona.

"Sada postaje komplikovanije. Izabraću najuspješnijeg i čovjeka kog mnogo volim, sera Aleksa Fergusona."

Ko je četvrti?

Najviše problema Jirgen je imao sa četvrtim trenerom, nije znao koga da izabere. S obzirom da je dugo radio u Liverpulu i da je imao najviše uspjeha na "Enfildu" izabrao je jednog legendarnog trenera.

"Teško mi je da odlučim. Tu je Karlo Anćeloti, tu su Bil Šenkli i Bob Pejsli o kojima sam mnogo slušao, nikad ih nisam vidio. Odabraću Bila Šenklija", zaključio je Klop.

Njegov izbor izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama. Pitali su se neki zašto nije odabrao Ariga Sakija, zašto nije tu Žoze Murinjo, neki se pitaju i zašto sebe možda nije stavio. Ima jednostavno previše velikih imena, teško je odabrati samo četvoricu...

Ko je Bil Šenkli?

Bil Šenkli je jedan od najuspješnijih trenera u istoriji Liverpula. Čovjek koji je potpuno preokrenuo istoriju kluba i pomogao da postanu to što jesu danas. Rođen je 2. septembra 1913. godine u škotskom gradu Glenbuku, a preminuo je u 68. godini 29. septembra 1981. godine.

Igrao je fudbal od 1932. do 1949. godine bio je u Karlajl Junajtedu i Prestonu, dok je za reprezentaciju Škotske odigrao pet mečeva. Onda je postao trener i radio u Karlajlu, Grimzbiju, Vorkingtonu i Hadersfildu i onda je došao u Liverpul 1959. godine i tu je bio do 1974. godine.

Za 15 godina na "Enfildu" osvojio je tri titule u domaćem šampionatu, dva FA Kupa i Kup Uefa. "ESPN" i "Frans Fudbal" su ga proglasili za 10. najboljeg menadžera svih vremena. Navijači Liverpula ga obožavaju i nazivaju ga najuticajnijim trenerom u klupskoj istoriji.

Tagovi

Jirgen Klop Johan Krojf Pep Gvardiola Aleks Ferguson

