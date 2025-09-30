"Više nikad neću biti trener": Šok odluka Jirgena Klopa, a svi ga kritikuju zbog novog posla

Jirgen Klop odlučio da više nikada neće biti fudbalski trener i radije vodi Red Bul.

Jirgen Klop ima 58 godina i odlučio je da više neće biti fudbalski trener. Sve je iznenadila njegova odluka da u ljeto 2024. godine napusti Liverpul, a još više da umjesto preuzimanja Real Madrida, PSŽ-a ili Njemačke - o kojima se u to vrijeme pričalo - prihvati ponudu da postane globalni direktor za fudbal u Red Bulu.

Nešto više od godinu dana kasnije, trenerski posao mu uopšte ne fali i ne planira da se vraća. Štaviše, za njega je to zatvorena knjiga i ne postoji bilo kakav način da ga neko ubijedi.

"Ne želim više da radim kao trener. Tako sad mislim, ali nikad se ne zna. Imam 58 godina. Ako bih ponovo počeo sa 65, svi bi rekli: ‘Pa rekao si da nikad više nećeš to raditi!’. Eto, izvini, kad sam to rekao bio sam 100 odsto uvjeren! To je ono što sada mislim. Ništa mi ne nedostaje", naglasio je Jirgen Klop za "Atletik".

U ovom intervjuu Klop je rekao da mu se mnogo stvari trenutno ne dopada u fudbalu, prije svega preopterećenost koju osjećaju fudbaleri zbog "krcatog" kalendara, tako da nije htio ni da gleda FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo koje je trajalo cijelo ljeto.

"Šta god da kažem, isto kao da sam to rekao svojoj mikrotalasnoj pećnici... Ljudi će reći: ‘Oh, ali ti zarađuješ mnogo novca!’. Znam to. Ili će iz klubova reći: ‘Da, igrači i treneri uvek žele više novca, pa moramo i mi da zaradimo više'. Pa zašto onda ne sjednemo svi zajedno za sto i da kažete igračima: mogli biste da imate osam nedjelja odmora godišnje? Možemo li da razgovaramo? Hajde da pokušamo!", naveo je Klop.

Zbog svoje odluke da posao fudbalskog trenera zamijeni "prljavim" poslom u ovoj moćnoj korporaciji i dalje je na meti kritika, ali naglašava da ga ti ništa ne dotiče: "Svi mogu da misle šta hoće. Jednostavno moraš da prihvatiš da ja radim ono što želim, sve dok nikome ne nanosim štetu", naglasio je i dodao.

"Inače, u Liverpulu su ljudi prezadovoljni što radim ovo što radim, jer ne treniram neki drugi tim".