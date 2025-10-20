logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Samo sam sjedio i ćutao kada su mi javili": Klop otkrio šta ga je najviše potreslo po odlasku iz Liverpula

"Samo sam sjedio i ćutao kada su mi javili": Klop otkrio šta ga je najviše potreslo po odlasku iz Liverpula

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Jirgen Klop priznao je da mu je mnogo teško pala smrt Dijoga Žote i da razumije zašto je i dalje teško fudbalerima Liverpula

Jirgen Klop priznao je da mu je mnogo teško pala smrt Dijoga Žote Izvor: JAN WOITAS / AFP / Profimedia

Smrt Dioga Žote (28) potresla je cijeli fudbalski svijet, a posebno Liverpul. Tragična saobraćajna nesreća uticala je na mnoge, izuzetak nije ni Jirgen Klop. Bivši trener "crvenih" i čovjek koji je dugo radio sa Portugalcem ispričao je koliko mu je sve teško palo.

"Kada sam saznao, samo sam sjedio i ćutao. Riječ nisam progovorio. On je za mene kao član porodice. Niko u Liverpulu nikada neće iskoristiti smrt Žote kao izgovor, ali se nalaze u toj situaciji svakog dana. Svakog dana ulaze u te iste prostorije i on je stalno tu prisutan. Nemoguće je pronaći rješenje na ličnom nivou. Kako zamijeniti nekoga kao što je Diogo? Kako zamijeniti čovjeka koji je toliko bio dobar sa svima u klubu, to je teško, rekao bih da je nemoguće", rekao je Klop u intervjuu.

Priznao je njemački stručnjak i da je Mohamed Salah imao uticaj na to što je Diogo došao na "Enfild" na kraju.

"Tačno je, Salah je bio taj koji je pokušao da me ubijedi da dovedemo Žotu", ispričao je Klop i dodao da ne isključuje mogućnost da se nekad vrati na klupu Liverpula.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Diogo Žota Jirgen Klop Liverpul

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC