Liverpul isplatio cijeli ugovor Dijoga Žote: Fudbaler poginuo, klub uplatio milione porodici

0

Liverpul je porodici tragično preminulog Dijoga Žote isplatio cijeli ugovor. Trener Arne Slot je potvrdio da je novac otišao najbližima...

Liverpul isplatio cijeli ugovor Dijoga Žote Izvor: David Blunsden / Actionplus / Profimedia

Diogo Žota je poginuo pred početak nove sezone. Krenuo je na pripreme Liverpula zajedno sa svojim bratom Andreom Silvom i onda je nastradao na putu u Španiji. "Lamborgini" koji su vozili je sletio s puta i zapalio se i njih dvojica su poginuli na licu mjesta. Engleski klub je poslije svega toga napravio potez za divljenje.

Naime, tim sa "Enfilda" odlučio je da isplati cijeli preostali dio ugovora njegovoj porodici. Oko 20 miliona evra otišlo je njegovim najbližima poslije tragedije. Ugovor je bio na snazi do 2027. godine, ali "crveni" nisu ni pomišljali da ga ponište, već su napravili potez koji je mnoge oduševio.

"Vlasnike uglavnom kritikuju kao i menadžere, ali način na koji su se ponašali u ovakvoj situaciji, isplatili su sav novac iz ugovora njegovoj supruzi i djeci. To je za divljenje. Možda ljudi misle da je to normalno, ali nije tako u fudbalu", rekao je trener Liverpula Arne Slot.

Diogo Žota Liverpul fudbal

