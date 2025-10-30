Bio je najveći talenat Liverpula u Klopovoj eri: Sad sa 29 godina igra amaterski fudbal

Džordon Ajb je prije desetak godina važio za najtalentovanijeg igrača u Liverpulu, a sada ćemo ga gledati u amaterskom rangu takmičenja.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Engleski fudbaler Džordon Ajb (29) jedan je od onih koji nisu bili ni blizu da ostvare svoj potencijal. Povrede, depresija, kao i loši izbori u karijeri, uticali su na to da Ajb pređe put od najvećeg talenta Liverpula u eri Jirgena Klopa - do toga da sa 29 godina potpisuje za klub iz osme lige.

Ovih dana Ajb je potpisao ugovor s amaterskim klubom Sitingurn koji se takmiči u osmom rangu engleskog fudbala, a vidjećemo da li bi tamo mogao da zablista i makar skoči za nekoliko nivoa.

Jordon Ibe is a Brickiepic.twitter.com/3IVf8z0NTs — Sittingbourne FC (@SittingbourneFC)October 29, 2025



"Ponosni smo što možemo objaviti da je Sitingburn dobio povjerenje da podrži Džordona na njegovom putu ponovnog otkrivanja radosti fudbala", navodi se u objavi ovog amaterskog kluba sa jugoistoka Engleske, gdje se jasno skreće pažnja na to da znaju da Ajb ima mentalnih problema i da su tu za njega.

Ko je Džordon Ajb?

Ajb je krilni napadač iz Bermondsija i kao klinac je zablistao u mlađim kategorijama Vikomba. To je primijetio Liverpul i već sa 16 godina ga pazario, a onda priključio dvije godine starijoj generaciji. Debi za prvi tim imao je u maju 2013. godine, sa nepunih 18, kada je počeo meč i odmah asistirao Filipeu Kutinju za gol protiv QPR-a.

Zvučalo je da je Liverpul u svom mladom timu našao velikog igrača, ali tako ipak nije bilo. Išao je na pozajmice u Birmingem i Derbi kaunti, a onda je prodat u Bornmut za 20 miliona evra. Povrede i nešto slabija forma kod "trešnjica" udaljile su ga od nivoa fudbala na kome smo mislili da ćemo ga gledati, tako da je svaki sljedeći njegov klub bio sve manji i neuspješniji. Između ostalog, bio je u Adani, Ebsflitu, Hejs i Jidingu, Hangerfordu...

Od 2020. godine pričao je kako se bori s depresijom i da je to najveći razlog zašto nije uspio da ostvari potencijal.