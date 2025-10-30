Liverpul protiv Srbina koji igra za Mađarsku: "Izbacite Miloša Kerkeza iz tima"

Miloš Kerkez je na udaru navijača, ali ne samo njih. Kapiten prijeti da mu uzme mjesto u timu, a bivši asovi ga kritikuju.

Prilično se obrukao Liverpul u Liga kupu kada je poražen od Kristal Palasa na "Enfildu" 3:0, a jedan od igrača koji su odmah stavljeni na stub srama je i Miloš Kerkez. Srbin iz Vrbasa koji igra za Mađarsku imao je još jedan jako loš nastup.

Ovaj 21-godišnji lijevi bek počeo je meč protiv ekipe Olivera Glasnera i bio je jedan od lošijih u ekipi, a odmah je to prokomentarisao Stiven Vornok. Takođe lijevi bek koji je u karijeri igrao za Liverpul, Blekbur, Aston Vilu, Lids, Derbi i Vigan, stigao je čak i do reprezentacije Engleske i ne smatra da je zaslužio Kerkez mjesto u startnoj postavi.

"Ja bih sklonio Miloša Kerkeza iz prvog tima. Nek prvo shvati svoju ulogu u timu, očigledno je da se muči i da izgleda kao da mu nije udobno na terenu", rekao je Vornok.

Nije ovo prvi debakl Liverpula sa Kerkezom

Liverpul je probao da sa mešovitim timom izađe na ovaj meč i to im se osvetilo. Jeste i Palas izveo rezerviste poput Beniteza, Kanvoa i Sose, ali na kraju su dva gola Sara i jedan Pina riješili meč. Prije ovog meča Liverpul je izgubio od Brentforda 3:2, Mančester junajteda i Čelsija sa po 2:1, kao i od Kristal Palasa u ligi 2:1. Trenutno su tek sedmi u ligi.

Kapiten prijeti da mu uzme mjesto

"Možda budem opet starter u jednom momentu. Želim da igram i da budem starter na lijevom beku tako da ću se truditi da uđem u formu kakvu znam da mogu da imam. Reprezentativna pauza je bila dobra za mene jer sam dva puta igrao 90 minuta, osjetio sam teren i upisao dva jako dobra rezultata za Škotsku", rekao je Endi Robertson prije nekoliko nedjelja.

Sada kada je Kerkez u očigledno lošoj formi vrlo lako bi ovo moglo i da se desi. Škot je igrao 90 minuta na prethodnom meču koji je Liverpul dobio protiv Ajtranhta u Ligi šampiona, a iskusni lijevi bek sada želi da se vrati u prvi tim.

