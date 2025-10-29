logo
Liverpulovi klinci poniženi u EFL kupu: Arne Slot ne zna šta radi, a ekipa se raspada već nedjeljama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nastavlja se košmarni period sezone za Liverpul, pošto je rezervni tim koji je Arne Slot poslao na teren doživeo debakl protiv Kristal Palasa.

Liverpul Kristal Palas EFL Kup Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Košmarna sezona Liverpula nastavlja se i nakon meča protiv Kristala Palasa u EFL kupu (3:0), jer je upisan i šesti poraz u posljednjih 35 dana! Na posljednjih sedam mečeva Arne Slot i njegovi igrači slavili su samo jednom, a izgubili čak šest puta - katastrofalan niz počeo je u prvenstvu protiv Kristal Palasa, a večerar je isti rival samo produbio krizu.

Istina, Arne Slot je na teren poslao ekipu sastavljenu gotovo isključivo od rezervista i omladinaca, ali to se neće dugo pamtiti zbog katastrofalnog niza u kojem je slavni engleski klub. Ismael Sar je dva puta pogodio u prvom dijelu meča, a Žeremi Pino postavio konačan rezultat u finišu, nakon što je Liverpul ostao sa igračem manje.

Na prvenstvenom meču koji su Kristal Palas i Liverpul (2:1) igrali 27. septembra Ismael Sar je postigao prvi gol, Federiko Kjeza je izjednačio, a Edi Nketija je u nadoknadi vremena donio trijumf timu iz Londona. Od tada traje sunovrat Liverpula, koji nikako ne pronalazi formu. Poraženi su zatim od Galatasaraja (1:0) u Ligi šampiona, pa Čelsija (2:1) i Mančester junajteda (2:1) u Premijer ligi prije nego što su pobijedili Ajntraht (5:1) i zatim izgubili od Brentforda (3:2).

Nakon što je tim ispao iz EFL kupa, Arne Slot će morati da ga pripremi za veoma važne mečeve koji slijede. Već za vikend igra se protiv Aston Vile u Premijer ligi i tu ne sme da se izgubi, a prije reprezentativne pauze slijede mečevi protiv Real Madrida u Ligi šampiona i Mančester sitija u Premijer ligi. Raspored nije baš idealan za tim koji je u nevjerovatnoj krizi.

Rezultati EFL kupa:

  • Reksam - Kardif 1:2
  • Grimzbi - Brentford 0:5
  • Vikomb - Fulam 1:1 (5:6 nakon penala)
  • Arsenal - Brajton 2:0
  • Liverpul - Kristal Palas 0:3
  • Svonsi - Mančester siti 1:2
  • Vulverhempton - Čelsi 3:4
  • Njukasl - Totenhem 2:0

Tagovi

Liverpul Kristal Palas Liga kup

