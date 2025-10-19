Liverpulu sreća okrenula leđa - nokautirao ga Mančester junajted!

Poslije nekoliko srećnih pobjeda za Liverpul, sada je Mančester junajted pokazao da je šampion u krizi.

Mančester junajted izlazi iz krize, a u nju je "smjestio" Liverpul. Šampion Engleske izgleda katastrofalno u posljednjih mjesec dana i doživio je četvrti uzastopni poraz u svim takmičenjima, a ovaj od Mančester junajteda na "Enfildu" će posebno zaboljeti, pošto dobro znamo kakve sve probleme ima Ruben Amorim.

Posle više od 100 minuta fudbala: Liverpul - Mančester junajted 1:2 (0:1). Golove za goste postigli su inače Embeumo u 2. i Megvajer za pobjedu u 84. minutu, dok je jedini za "redse" uspio da se upiše Gakpo u 78. minutu.

Da je kojim slučajem Holanđanin iskoristio makar još polovinu velikih i opasnih šansi koje je napravio na "Enfildu", Liverpul bi vjerovatno pokupio sva tri boda, međutim izgleda da je sreća napustila šampiona Engleske poslije uvodnih kola kada je često pobjeđivao u nadoknadi vremena.

Ovoga puta prečke i stative nisu bile saveznik Liverpula, propuštali su velike prilike Salah i Gakpo, dok odbrana nije bila tako dobra kao što smo navikli prošle sezone i "pucala" je pod naletom ne tako organizovanog Junajteda.

Zbog ovog poraza Liverpul je pao na treće mjesto, a Junajted se popeo na deveto.







