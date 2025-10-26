Raspad sistema u Liverpulu: Uloženo pola milijarde ovog ljeta, a na "Enfildu" strašna kriza

Očajni rezultati Liverpula u prethodnom periodu znače i da se treneru Arneu Slotu drma klupa.

Izvor: Jay Patel/Sports Press Photo/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brentford je u subotu uveče pobijedio Liverpul 3:2 (2:1) i tako je produžio krizu šampiona Engleske i čini se da se sada već polako i treneru Arneu Slotu "drma klupa". Liverpul je bio očajan protiv Brentforda i doživio je četvrti vezani poraz u Premijer ligi, pa je tako ušao u istoriju.

Nikada prije nije se dogodilo da aktuelni šampion zaređa četiri poraza, a kada se na to doda i da je već peti u posljednjih šest mečeva u svim takmičenjima - jasno je u kakvoj krizi se trenutno nalazi klub sa "Enfilda".

5 - Liverpool are the first team in English top-flight history to win their opening five matches of a season and then lose their next four. Slump.pic.twitter.com/g81wIPWcpj — OptaJoe (@OptaJoe)October 26, 2025



Mnogo toga ne funkcioniše u odbrani - gdje više nema Trenta Aleksander-Arnolda, novi je Miloš Kerkez, dok trenutno nema ni Alisona koji je povrijeđen - a i u napadu postoje problemi. Liverpul je doveo Isaka, Virca i Ekitikea i čini se da ne zna kako da ih uklopi sve u tim. Tu su naravno od ranije i Salah i Gakpo, koji ne bi smjeli tek preko noći da izgube mjesto, ali moraće pod hitno nešto da se promijeni prije nego sezona ode u zaborav.

Liverpul je preko ljeta uložio rekordan novac na pojačanja (gotovo pola milijarde evra) i Arne Slot je dobio sve što nije imao već njegov prethodnik Jirgen Klop, pa zbog toga mora da razmrda ekipu dok se nije počelo pričati o novom treneru.

"I didn't expect it to go with four losses in a row, let that be clear" ❌



Arne Slot reacts to Liverpool losing their fourth consecutive Premier League matchpic.twitter.com/Ol4WRvPyOd — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL)October 26, 2025



"Gledajući način na koji je Brentford igrao i borio se, mislim da uopšte nismo imali šansu da ostvarimo rezultat, osim možda u posljednjih pet minuta... Danas je ovo bila najgora utakmica od sve četiri koje smo izgubili. Nismo radili osnovne stvari kako treba. Oni su osvajali više duela i drugih lopti. To je to...", rekao je razočarani trener Liverpula.

Da stvar bude gora po Liverpul, ne slijedi ništa lakši period utakmica. Već za tri dana igraju protiv Kristal palasa u FA Kupu, pa dočekuju Aston vilu i Real Madrid, a onda idu u goste Mančester sitiju.



