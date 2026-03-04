Raća Petrović završio karijeru

Bivši fudbaler Partizana i reprezentacije Srbije Radosav Petrović odlučio je da svira kraj.

Bivši kapiten Partizana Radosav Petrović odlučio je da završi profesionalnu karijeru nekoliko dana pred 37. rođendan. To je na društvenim mrežama potvrdilo Jedinstvo sa Uba, u kome je Petrović napravio svoje prve fudbalske korake, iako smo ga svi ipak zapamtili u dresu Partizana.

"Ub iznjedrio, svijet zapamtio. Neke priče ne počinju pod reflektorima. Počinju na školskom terenu, uz blato, galamu i snove veće od grada. Tako je počeo i Radosav Petrović", navodi se u saopštenju Jedinstva i dodaje:

"Momak koji je prošao sve stepenice Jedinstva, strpljivo, tiho, ali sigurno. Danas spušta zavjesu na jednu veliku karijeru. Ali ono što ostaje ne mjeri se brojkama. Ostaje primjer kako se iz malog grada stiže do najveće scene. Ostaje ponos. Raćo, hvala ti na svemu. Tvoje Jedinstvo ti želi uspjeh u novim izazovima. Jer neki odu daleko. A neki, ma gdje bili, zauvijek ostaju naši", zaključili su iz njegovog nekadašnjeg kluba.

U njemu je Radosav Petrović igrao od 1995. do 2007. godine, kada je otišao u Radnički Obrenovac, pa Partizan u kome je za tri sezone bio kapiten tima i postao je poznat po snažnom udarcu, pogađajući i u "vječitom" derbiju. Pomogao je Partizanu da osvoji tri titule u Srbiji i dva nacioanlna kupa, a potom je otišao u Blekburn Roverse 2011. godine.

Radosav Petrović je u dresu Srbije odigrao 44 utakmice i postigao je dva gola, a najviše će se pamtiti kako je protiv Njemačke na SP 2010. godine pokazao hrabrost.

U karijeri je igrao još za Genčlerbirligi, Dinamo Kijev, Sporting Lisabon, Rio Ave, Almeriju, Saragosu, Ordabasi i kiparski APOEL, koji mu je bio posljednji klub u karijeri.

Grobari su ga čekali i nadali mu se da će se vratiti u Humsku, ali poslije 15 godina odlučio je ipak da svira kraj karijere, umjesto da obuče crno-bijeli dres. To je vjerovatno i zbog toga što je smatrao da ne treba da zauzima mjesto nekome od mlađih, pošto njegovo tijelo ipak nije moglo da podnese napore profesionalnog fudbala.

