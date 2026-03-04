logo
Čitaoci reporteri

Andrej Stojaković rekordom karijere najavio Martovsko ludilo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Andrej Stojaković odigrao je jednu od najboljih utakmica u karijeri.

andrej stojakovic postavio rekord karijere u skokovima Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Sin proslavljenog košarkaša Peđe Stojakovića Andrej (21) odigrao je jednu od najboljih utakmica u sezoni. Ilinoj je dobio lidera još od trenutka kad je momak rođen u Grčkoj riješio da postane igrač ovog tima, a u još jednom dobrom meču u sezoni to je i potvrdio.

Stojaković je u pobjedi svog tima nad Oregonom (80:54), ubacio 21 poen, a pritom je imao i 12 skokova, pa je dabl-dabl učinkom ostavio jak utisak. Ujedno, mlada NCAA zvijezda je ostvarila rekord karijere kad su u pitanju skokovi. Stojaković je za 20 minuta na terenu postigao i dvije asistencije, a imao je i jednu ukradenu loptu. Iz igre je šutirao 58 posto.

Za tri poena nije bio precizan, ali je za dva šutirao 7/10, dok je sa linije penala bio nepogrešiv (7/7). A, da je bio najbolji na terenu svjedoči i "plus/minus" statistika, pošto je sa njim na terenu ekipa imala velikih plus 25. Ovo je drugi put u sezoni da je Stojaković ostvario dabl-dabl učinak, prethodno je to učinio protiv Nebreske kad je postigao 19 poena i imao je 10 skokova.

Stojaković je u sjajnom ritmu, a to samo nagovještava da će biti spreman za Martovsko ludilo, NCAA turnir koji je na programu sredinom mjeseca.

Bonus video: 

Pogledajte

01:14:27
Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić)
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

Andrej Stojaković

