Andrej Stojaković odigrao najbolji meč u sezoni!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Andrej Stojaković, vjerovatno buduća NBA zvijezda, odigrao je vrlo dobar meč u koledž košarci.

Andrej Stojaković postigao 30 poena Izvor: Screenshot/Twiiter/@MarchMadnessMBB

Andrej Stojaković prijeti da postane NBA zvijezda u godinama pred nama. U meču Ilionisa i Merilenda postigao je 30 poena u ubjedljivoj pobjedi svog tima 89:70. Sin proslavljenog košarkaša ujedno je odigrao najbolji meč u sezoni, pošto je krajem novembra Alabami ubacio 26 poena.

Ekipa sastavljena pretežno od momaka sa Balkana dokazala je da na ovim prostorima "nema zime". Nakon prvih poena Džejka Dejvisa, pojavio se Stojaković koji je vezao seriju 8:0 za neriješen rezultat 11:11. Sin proslavljenog košarkaša u prvom poluvremenu ubacio je čak četiri trojke, dok je u drugom pogađao uglavnom sa poludistance i sa linije penala.

Pogledajte neke od poteza Andreja Stojakovića: 

Na kraju, ubacio je 30 poena, postigao je i devet skokova i jednu asistenciju, ali važno je istaći i procente šuta. Bio je nepogrešiv sa linije penala (8/8), za dva poena je šutirao 45 posto (5/11), dok je za tri bio uspješniji sa četiri trojke iz sedam pokušaja, što je 57 posto. Dodao je Stojaković-nasljednik i dvije blokade svom sjajnom učinku u ovom meču.

Osim Andreja vrijedan pažnje bio je i David Mirković koji je postigao 15 poena za 31 minut. I nije to bilo šutersko veče momka iz Crne Gore, pošto je za tri šutirao 29 posto, odnosno 2/9. Međutim, bio je nepokolebljiv stub u odbrani, pošto je uhvatio sedam skokova od ukupno devet. Dodao je i tri asistencije, ali i tri izgubljene lopte.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

