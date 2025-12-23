Kad Andrej Stojaković čestita Božić, onda to izgleda ovako!

Na društvenim mrežama se pojavio zanimljiv snimak slavlja košarkaša Ilinoisa kada Andrej treneru Bredu Andervudu poručuje: "Merry fu**** Christmas coach".

Sin legendarnog Peđe Stojakovića Andrej nastavlja da briljira u NCAA. Stojaković je odigrao sjajnu partiju u nevjerovatnoj pobjedi Ilionoisa protiv Misuri Tajgersa 91:48. Potencijalni reprezentativac Srbije bio je glavni akter ovog meča sa 16 poena, 3 skoka i 2 asistencije.

Perspektivni bek je to uspio za 26 minuta na terenu, šutirao je 3/4 za dva poena, 2/4 za tri poena, a sa linije slobodnih bacanja je bio nepogrešiv 4/4. Više poena postigao je samo Kiton Vagler koji je bio najefikasniji sa 22 poena.

U jednom momentu se Andrej požalio na povredu, izašao van terena, ali se ubrzo vratio iz svlačionice i doprinio ubedljivoj pobjedi svog tima. Možda još uvijek nema šut kao otac, ali prodori i zakucavanja su mu uža specijalnost. Jednim zakucavanjem je podigao cijelu dvoranu na noge.

Stojaković ove sezone prosječno bilježi 15,5 poena, 4,1 skok i 1,1 asistenciju po utakmici i jedan je od ključnih igrača u Ilionisu koji ove sezone ima velke ambicije.

Na društvenim mrežama se pojavio zanimljiv snimak slavlja košarkaša Ilinoisa kada Andrej treneru Bredu Andervudu poručuje: "Merry fu**** Christmas coach".

