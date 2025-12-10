logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Andrej Stojaković blistao u NCAA derbiju, ali nije bio najbolji: Zasjenio ga mladi David Mirković

Andrej Stojaković blistao u NCAA derbiju, ali nije bio najbolji: Zasjenio ga mladi David Mirković

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Andrej Stojaković je odigrao sjajan meč na koledžu, ali je čak i bolje zaigrao David Mirković.

Andrej Stojaković i David Marković briljiraju u NCAA ligi Izvor: Jason Mowry/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Balkanska kolonija igrača u timu Ilinoisa savladala je u derbiju NCAA Ohajo 88:80, a sa 17 poena je ovaj meč završio Andrej Stojaković. U pobjedničkom timu bolji od njega bio je Kiton Vagler sa 23 poena, dok je u poraženom timu Brus Tornton postigao 34 poena.

Mihajlo Petrović je ostao bez učinka, a sjajnu partiju imao je David Mirković. Krilni centar iz Crne Gore je zamalo upisao dabl-dabl pošto je imao 22 poena i devet skokova. Posebno je oduševio šutem za tri i sa četiri postignute trojke.

Braća iz Hrvatske Tomislav i Zvonimir Ivišić su takođe zaigrala za Ilionois. Tomislav je bio starter i završio je meč sa sedam poena i po dva skoka i asistencije, dok je Zvonimir sa klupe ubacio 13 poena uz osam skokova. Kod Ohaja se Ivan Njegovan za četiri minuta nije upisao osim izgubljenom loptom. 

Kako igraju Srbi u NCAA?

Dok Mihailo Petrović za sada upisuje 4,2 poena, 2,2 asistencije i 1,2 skoka po meču njegov saigrač Andrej Stojaković ima 14,9 poena, 3,4 skoka i 1,1 asistenciju po utakmici.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Andrej Stojaković David Marković NCAA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC