Andrej Stojaković blistao u NCAA derbiju, ali nije bio najbolji: Zasjenio ga mladi David Mirković

Andrej Stojaković je odigrao sjajan meč na koledžu, ali je čak i bolje zaigrao David Mirković.

Balkanska kolonija igrača u timu Ilinoisa savladala je u derbiju NCAA Ohajo 88:80, a sa 17 poena je ovaj meč završio Andrej Stojaković. U pobjedničkom timu bolji od njega bio je Kiton Vagler sa 23 poena, dok je u poraženom timu Brus Tornton postigao 34 poena.

Mihajlo Petrović je ostao bez učinka, a sjajnu partiju imao je David Mirković. Krilni centar iz Crne Gore je zamalo upisao dabl-dabl pošto je imao 22 poena i devet skokova. Posebno je oduševio šutem za tri i sa četiri postignute trojke.

Braća iz Hrvatske Tomislav i Zvonimir Ivišić su takođe zaigrala za Ilionois. Tomislav je bio starter i završio je meč sa sedam poena i po dva skoka i asistencije, dok je Zvonimir sa klupe ubacio 13 poena uz osam skokova. Kod Ohaja se Ivan Njegovan za četiri minuta nije upisao osim izgubljenom loptom.

Kako igraju Srbi u NCAA?

Kako igraju Srbi u NCAA?

Dok Mihailo Petrović za sada upisuje 4,2 poena, 2,2 asistencije i 1,2 skoka po meču njegov saigrač Andrej Stojaković ima 14,9 poena, 3,4 skoka i 1,1 asistenciju po utakmici.