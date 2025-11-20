logo
Andrej Stojaković progovorio o dresu Srbije: Odluka će doći sa vremenom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Andrej Stojaković je progovorio o odluci za koji će nacionalni tim nastupati.

andrej stojakovic o reprezentaciji srbije Izvor: X/@glenn_kinley/Printscreen

Andrej Stojaković je nastavio NCAA sezonu u dresu Ilinoisa porazom. Arizona je savladala tim iz Čikaga 90:86, a Stojaković je na ovom meču imao 26 poena i 3 skoka za 30 minuta u igri. Vidjeli smo na terenu i Davida Mirkovića, Zvonimira i Tomislava Ivišića, kao i Mihaila Petrovića, ali do pobjede se nije moglo. 

"Malo pričam, engleski pričaj", rekao je reporteru "RTS-a" Andrej Stojaković na konferenciji za medije, a onda otkrio šta je potrebno da bi se ovakve utakmice dobijale. 

"Što se tiče utakmice mislim da zbog očekivanja koje imamo od tima i sebe moramo zaista da cijenimo svaku loptu i mislim da će to da nam pomogne da pobjeđujemo ovakve utakmice", rekao je Stojaković. 

Naravno srpski novinar ga je pitao da li je odlučio za koju će reprezentaciju nastupati. "Što se tiče nacionalnog tima nemam komentar. Nisam još odlučio, odluka će doći sa vremenom", odgovorio mu je Stojaković. 

Na pitanje da li smatra da njegov tim može do titule odgovorio je očekivano. "Kao igrač ne znam kako neko može da očekuje da ne kažem da idemo da uzmemo titulu. Smiješno je ako nemam samopouzdanja da kažem da ćemo ga osvojiti. Reći ću da nam je cilj titula", odgovorio je Stojaković.

Takođe se osvrnuo i na to kakve savjete dobija od oca."Samo uzmi šta ti odbrana daje. Igraj svaki napad najbolje što možeš i mislim da je to jednostavno cilj svakog igrača", završio je Stojaković. 

(MONDO)

Pogledajte

00:13
Andrej Stojaković
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

Tagovi

Andrej Stojaković Srbija Grčka

