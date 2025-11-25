Andrej Stojaković dominira na koledžu: Čekaju ga Srbija i Grčka, a SAD gleda čuda

Andrej Stojaković igra fantastično na početku nove NCAA sezone.

Andrej Stojaković još ne zna za koju će reprezentaciju igrati u seniorskoj karijeri, ali svakom utakmciom na koledžu Ilinois pokazuje da zna da igra košarku! Ponovo je sin legendarnog Predraga Stojakovića bio jedan od najboljih pojedinaca na meču - ovog puta u pobjedi svog tima nad Teksas-Rio Grandeom (87:73).

Najbolji košarkaš Ilinoisa u ovoj sezoni ponovo je bio najefikasniji akter meča, a susret je završio sa 24 poena i šest skokova. Andrej je na pravi način predvodio balkansku koloniju igrača, pošto su ga pratili povremeni srpski reprezentativac Mihailo Petrović sa 12 poena, četiri asistencije i dva skoka, crnogorski košarkaš David Mirković sa 10 poena, pet asistencija i četiri skoka, kao i hrvatska braća Tomislav Ivišić (pet skokova dvije asistencije) i Zvonimir Ivišić (sedam skokova) sa po 10 poena.

U poraženom timu drugi najefikasniji igrač bio je Filip Branković (15 poena, pet skokova), pa se može reći da je ovaj poptuno prošao u znaku igrača sa Balkana. Podsjećamo, Ilinois je pred ovu sezonu okupio kompletnu balkansku ekipu, odnosno tim sastavljen od petorice igrača poreklom sa prostora Jugoslavije, a to bi moglo da bude veoma značajno i za navijače jer u Čikagu živi veliki broj iseljenika sa našeg podneblja.

Andrej Stojaković je već istakao da veruje u šampionsku titulu ove sezone, ali ostaje da se vidi da li Ilinois stvarno ima kapacitet da se domogne trofeja. Nema sumnje da će sin Predraga Stojakovića biti lider cijele sezone, pošto za sada prosječno bilježi 17,4 poena, 3,8 skoka i 1,4 asistenciju u NCAA.

Ilinois u dosadašnjem toku sezone ima šest pobjeda i samo jedan poraz, a mnogi smatraju da su oni jedno od najprijatnijih iznenađenja. Naravno, pred ekipom je još mnogo posla da bi se ispunili ciljevi za ovu takmičarsku godinu.