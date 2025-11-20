logo
Žestoko zakucavanje Andreja Stojakovića (VIDEO)

Žestoko zakucavanje Andreja Stojakovića (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Andrej Stojaković je na meču sa Arizonom bio najbolji na meču, a svojim zakucavanjem je digao cijelu halu na noge.

andrej stojakovic strasno zakucavanje Izvor: X/@CBBonFOX/Printscreen

Andrej Stojaković je bio najbolji pojedinac utakmice između Ilinoisa i Arizone pošto je postigao 26 poena, a nekoliko njegovih poteza je zaista bilo za špice. Kao i otac, pokazao je da je sjajan atleta, a jedno zakucavanje je oduševilo Ameriku.

Stojaković je u kontri svog tima bio najbrži, bez driblinga je utrčao u prazan prostor, a onda uz dvokorak silovito zakucao. Pogledajte ovaj potez: 

Osim Stojakovića na ovom meću se sa 10 poena i 10 skokova uz 4 asistencija istakao crnogorski krilni centar David Mirković, dok su braća Tomislav i Zvonimir Ivišić imali po 3 poena i 3 skoka. Mihajlo Petrović je uz 3 poena imao 5 asisrtencija. 

Stojaković pričao o Srbiji

Izvor: X/@glenn_kinley/Printscreen

Na konferenciji za medije poslije meča Andrej Stojaković je pričao ne samo o utakmici već i o planovima za budućnost. Prvo je naglasio da bi radije pričao na engleskom, a onda rekao da odluku još nije donio.

"Što se tiče nacionalnog tima nemam komentar. Nisam još odlučio, odluka će doći sa vremenom", odgovorio je Stojaković. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:13
Andrej Stojaković
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

