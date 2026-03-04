Kombinezon Jute Lirdam prodat po cijeni luksuznog stana

Zvijezda Zimskih olimpijskih igara Juta Lirdam još jednom je dokazala da je jedan od najpopularnijih sportistkinja na svijetu.

Holandska klizačica Juta Lirdam (26) postala je zvijezda Zimskih olimpijskih igara, a i nekoliko nedjelja od završetka velikog takmičenja, njega popularnost ne jenjava. Najbolji dokaz stigao nam je sa aukcije na kojoj je zlatni trkački kombinezon klizačice postao senzacija, a cijena po kojoj je prodat posebno je privukla pažnju.

Odijelo u koje je Juta osvojila zlatnu medalju na 1.000 metara, odnosno srebro na 500 metara prodato je za nevjerovatnih 195.000 evra. Licitacija u kojoj su se kupci nadmetali za odijelo atrakcije iz Holandije bila je neizvjesna do samog kraja. Najviša ponuda iznosila je nešto iznad 9.000 evra, sve dok u trku nisu ušla dvojica ponuđača, čiji ulozi su nadmašili sva očekivanja, pa je uslijedila neizvjesna borba.

Odijelo koje je Juta nosila izazivalo je pažnju i na samim Igrama, a navijačima je posebno bila zanimljiva činjenica da ga je otkopčavala poslije svake trke. Potom je otkriveno da Holanđanka na taj način ispunjava dogovore sa sponzorom, poznatim brendom "Najki". A, s obzirom na to da je privatni sponzor zabranjen na olimpijskoj opremi, odijelo je dobilo posebnu dimenziju rasprave.

Na platformi "MatchWornShirt" na kojoj su se prodavala odijela Holanđanke, našla se i još neka oprema. Aukcija je imala humanitarni karakter, pa će novac koji je prikupljen biti usmjeren klubovima u kojima su ovi sportisti započeli karijere. Ujedno, to je vid zahvalnosti za prve korake i afirmaciju koju su olimpijski šampioni imali u malim klubovima. Tako su se na aukciji našla i odijela Feme Kok (zlato na 500 metara) i Antoanete Rijpme-de Jong (zlato na 1.500 metara).

