Kombinezon Jute Lirdam prodat po cijeni luksuznog stana

Kombinezon Jute Lirdam prodat po cijeni luksuznog stana

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
1

Zvijezda Zimskih olimpijskih igara Juta Lirdam još jednom je dokazala da je jedan od najpopularnijih sportistkinja na svijetu.

kombinezon jute lirdam prodat za 195 hiljada evra Izvor: Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Holandska klizačica Juta Lirdam (26) postala je zvijezda Zimskih olimpijskih igara, a i nekoliko nedjelja od završetka velikog takmičenja, njega popularnost ne jenjava. Najbolji dokaz stigao nam je sa aukcije na kojoj je zlatni trkački kombinezon klizačice postao senzacija, a cijena po kojoj je prodat posebno je privukla pažnju.

Odijelo u koje je Juta osvojila zlatnu medalju na 1.000 metara, odnosno srebro na 500 metara prodato je za nevjerovatnih 195.000 evra. Licitacija u kojoj su se kupci nadmetali za odijelo atrakcije iz Holandije bila je neizvjesna do samog kraja. Najviša ponuda iznosila je nešto iznad 9.000 evra, sve dok u trku nisu ušla dvojica ponuđača, čiji ulozi su nadmašili sva očekivanja, pa je uslijedila neizvjesna borba.

Odijelo koje je Juta nosila izazivalo je pažnju i na samim Igrama, a navijačima je posebno bila zanimljiva činjenica da ga je otkopčavala poslije svake trke. Potom je otkriveno da Holanđanka na taj način ispunjava dogovore sa sponzorom, poznatim brendom "Najki". A, s obzirom na to da je privatni sponzor zabranjen na olimpijskoj opremi, odijelo je dobilo posebnu dimenziju rasprave.

Na platformi "MatchWornShirt" na kojoj su se prodavala odijela Holanđanke, našla se i još neka oprema. Aukcija je imala humanitarni karakter, pa će novac koji je prikupljen biti usmjeren klubovima u kojima su ovi sportisti započeli karijere. Ujedno, to je vid zahvalnosti za prve korake i afirmaciju koju su olimpijski šampioni imali u malim klubovima. Tako su se na aukciji našla i odijela Feme Kok (zlato na 500 metara) i Antoanete Rijpme-de Jong (zlato na 1.500 metara).

Juta Lerdam
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

Juta Lirdam

Jaaa

I da je ona bila u njemu na 24 mjeaeca, hvala

