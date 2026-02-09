Holandska klizačica Juta Lirdam osvojila zlato u trci na 1.000 metara i to oborivši olimpijski rekord. Poslije trijumfa je briznula u plač na ledu.

Izvor: Daniel MUNOZ / AFP / Profimedia

Holanđanka Juta Lirdam (26) nova je olimpijska šampionka u brzom klizanju, jer je u trci na 1.000 metara oborila olimpijski rekord, sa vremenom 1:12.31. Trijumfovala je ispred zemljakinje Femke Kok, koja je završila kao srebrna sa 28 desetinki kašnjenja za zlatnom Lirdam. Trećeplasirana je bila Japanka Takagi Miho, sa 1,64 sekunde lošijim rezultatom od najljepše klizačice na svijetu.

Čim je shvatila da je prvi put u karijeri osvojila olimpijsko zlato, Lirdam je briznula u plač. Bile su to suze radosnice, a prizor njene razmazane šminke sigurno će ostati jedan od upečatljivijih sa ovih Zimskih olimpijskih igara u Milanu u Kortini.

Jutin verenik, američki jutjuber-bokser Džejk Pol (29), bio je u gledalištu i slao je poljupce i prstima formirao znak srca u znak podrške svojoj budućoj supruzi. Pogledajte koliko je emotivno podnijela uspjeh:

Svetska šampionka iz Holandije na prošlim ZOI 2022. godine u Pekingu osvojila je srebro u istoj konkurenciji, a sada je napravila istorijski korak napred.

Ne samo da je najlepša klizačica sveta, već je i dominantno najbolja.

Vidi opis Najljepša klizačica svijeta Juta Lirdam osvojila zlato i oborila olimpijski rekord (FOTO, VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Orange Pictures/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Orange Pictures/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Orange Pictures/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Orange Pictures/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Orange Pictures/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Henk Jan Dijks/MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Daniel MUNOZ / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

(MONDO)