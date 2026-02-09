Franjo osvojio i drugo zlato na ZOI: Ponovo demonstrirao silu i ušao u istoriju

Franjo fon Almen po drugi put postao je šampion na Zimskim olimpijskim igrama

Izvor: Oskar SCHULER/Shutterstock

Švajcarski skijaši Franjo fon Almen i Tangi Nef osvojili su zlato u ekipnoj muškoj kombinaciji na Zimskim olimpijskim igrama, koja je obuhvatala po jednu vožnju spusta i slaloma. Ovo je druga medalja za Švajcarca na ovogodišnjim igrama, pošto je sjajnu sezonu demonstrirao i u Italiji.

Švajcarski tim do najsjajnijeg odličja stigao je za 2:44,04 minuta. Fon Almen je bio četvrti u spustu, dok je Nef odvezao najbržu slalomsku vožnju i tako donio prednost ekipi. Zahvaljujući momku iz ekipe Almen je ponovo postao olimpijski šampion, nakon što je u subotu momak iz okoline Berna ispisao istoriju na ovom takmičenju - postao je svjetski i olimpijski šampion, dok je Italiji bio prvi osvajač zlatne medalje.

Srebro su osvojila dva para: austrijski dvojac Vinsent Krihmajr i Manuel Feler, te švajcarski tandem Mark Odermat i Loik Mejlar. Obje ekipe su zaostale samo 0,99 sekundi za pobjednicima. Za svega četiri stotinke sekunde četvrto mjesto je pripalo austrijskom paru Rafael Haser i Majkl Mat.

Za Fon Almana ovo je već drugo zlato na ovim igrama, nakon što je prethodno slavio u spustu, dok je za Tangija Nefa ovo najveći uspjeh u karijeri. Time je Fon Almen postao prvi sportista na ovom takmičenju s dva zlata, pa je na neki način ispisao istoriju Igara u Italiji.

Najviše razočarani u kombinaciji bili su Italijani. Đovani Franzoni je briljirao u spustu i bio najbrži, ali Aleks Vinacer nije uspio da zadrži tempo u slalomu, pa je italijanski tim završio na sedmom mjestu.