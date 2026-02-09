logo
Ovaj potez je Novaka natjerao da aplaudira!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte potez Ilije Malinjina zbog kog je Novak Đoković ustao i aplaudirao na ZOI.

Potez Ilije Malinjina koji je natjerao Novaka Đokovića da aplaudira Izvor: Darryl Dyck / Zuma Press / Profimedia

Američki klizač Ilija Malinjin donio je zlatnu medalju Sjedinjenim Američkim Državama u timskom umjetničkom klizanju pošto je njegov nastup na Zimskim olimpijskim igrama sve ostavio bez daha. To može da se kaže i za Novaka Đokovića koji je zajedno sa svojom porodicom gledao Malininov nastup i bio je zapanjen šta je vidio.

U jednom trenutku Novak Đoković je skočio sa svog mjesta, uhvatio se za glavu i aplaudirao Malinjinu, a potez koji ga je posebno oduševio bio je neočekivani salto koji je napravio Amerikanac. Pogledajte taj trenutak:


Pogledajte i Đokovićevu reakciju na tačku Ilije Malinena koja važi za jednu od najboljih koje smo videli na ZOI do sada:


Interesantno je da salto na klizaljkama nije viđen pola vijeka na Zimskim olimpijskim igrama. Bio je zabranjen zbog toga što je opasan i ne ispunjava propisane tehničke uslove, da bi potom klizačima i klizačima bilo opet dozvoljeno da ga koriste, ali su ga izbjegavali jer ne donosi poene.

Bez obzira na to, Ilija Malinin je izveo taj potez i "zapalio" društvene mreže, čisto da pokaže da i to zna da uradi, uz onaj njegov četvorostruki Aksel koji jedini izvodi kod muškaraca.

Ilija Malinjin rođen je u Virdžiniji 2004. godine, ali već pretpostavljate da je ruskog porijekla. Njegova majka je Tatjana Malinjina, nekada takođe vrsna klizačica, koja je nastupala za Uzbekistan, baš kao i otac Roman Skornijakov. Ipak, emigrirali su u SAD i tamo su otpočeli život, gde je Malinin i prvi put stao na led.

Interesantno je da je Malinin ponio prezime svoje majke jer su roditelji mislili da će Amerikanci teško izgovarati Skornijakov, kao da su tada već osećali da će postati miljenik nacije.


Malinjin je inače višestruki juniorski šampion i drži brojne rekorde, a prvi je muškarac koji je uspio da izvede četvorostruki Aksel na međunarodnim takmičenjima, što je pokazao i sada na Olimpijskim igrama gdje je osvojio prvo zlato sa Amerikom, što je tek prva od ko zna koliko medalja s kojima će se vratiti kući.

