Ovaj potez je Novaka natjerao da aplaudira!

Pogledajte potez Ilije Malinjina zbog kog je Novak Đoković ustao i aplaudirao na ZOI.

U jednom trenutku Novak Đoković je skočio sa svog mjesta, uhvatio se za glavu i aplaudirao Malinjinu, a potez koji ga je posebno oduševio bio je neočekivani salto koji je napravio Amerikanac. Pogledajte taj trenutak:

landing a back flip on one skate ilia malinin u scare the shit out of mepic.twitter.com/ANHBscMuH1 — mia (@hughesj28)February 8, 2026



Pogledajte i Đokovićevu reakciju na tačku Ilije Malinena koja važi za jednu od najboljih koje smo videli na ZOI do sada:

LA QUE TIENES QUE ESTAR LIANDO PARA DEJAR ASÍ A DJOKOVIC



La reacción de Novak Djokovic a una actuación de Ilia Malinin que le ha valido el oro a los Estados Unidos



@david_lrl#MilanoCortina2026pic.twitter.com/vgY0TG8jSe — Eurosport.es (@Eurosport_ES)February 8, 2026



Interesantno je da salto na klizaljkama nije viđen pola vijeka na Zimskim olimpijskim igrama. Bio je zabranjen zbog toga što je opasan i ne ispunjava propisane tehničke uslove, da bi potom klizačima i klizačima bilo opet dozvoljeno da ga koriste, ali su ga izbjegavali jer ne donosi poene.

Bez obzira na to, Ilija Malinin je izveo taj potez i "zapalio" društvene mreže, čisto da pokaže da i to zna da uradi, uz onaj njegov četvorostruki Aksel koji jedini izvodi kod muškaraca.

Ilija Malinjin rođen je u Virdžiniji 2004. godine, ali već pretpostavljate da je ruskog porijekla. Njegova majka je Tatjana Malinjina, nekada takođe vrsna klizačica, koja je nastupala za Uzbekistan, baš kao i otac Roman Skornijakov. Ipak, emigrirali su u SAD i tamo su otpočeli život, gde je Malinin i prvi put stao na led.

Interesantno je da je Malinin ponio prezime svoje majke jer su roditelji mislili da će Amerikanci teško izgovarati Skornijakov, kao da su tada već osećali da će postati miljenik nacije.

letting yall experience THIS free program by ilia malinin#Olympics2026pic.twitter.com/cOzqPcDExG — lili⭐︎¹² (@adhdnelli)February 7, 2026



Malinjin je inače višestruki juniorski šampion i drži brojne rekorde, a prvi je muškarac koji je uspio da izvede četvorostruki Aksel na međunarodnim takmičenjima, što je pokazao i sada na Olimpijskim igrama gdje je osvojio prvo zlato sa Amerikom, što je tek prva od ko zna koliko medalja s kojima će se vratiti kući.

