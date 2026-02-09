logo
Novak Đoković vidio "Boga", Iliju Malinjina: Ustao i poklonio se olimpijskom zlatu najvećeg na svijetu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ilija Malinjin donio zlato reprezentaciji Sjedinjenih Država u umjetničkom klizanju.

Novak Đoković gledao Iliju Malinjina na Olimpijskim igrama Izvor: Paul Kitagaki Jr. / Zuma Press / Profimedia

Reprezentacija Sjedinjenih Država osvojila je zlato u ekipnom takmičenju u umetničkom skijanju. Najsjajnije odličje u Milanu, u prisustvu Novaka Đokovića, Americi je donio Ilija Malinjin, "bog četvorostrukih skokova", koji je opravdao taj nadimak izvevši ih čak pet.

Prije svega zahvaljujući Malinjinu, svetskom šampionu i njegovoj ocjeni 200,03 poena, SAD su osvojile zlato ispred Japana. Uprkos grešci koja mu se ne događa često, Ilija je nadoknadio nesiguran nastup Amber Glen, zbog koje je SAD ostala bez vođstva u takmičenju. U svom stilu fenomenalni Malinjin je preuzeo na sebe odgovornost i pobijedio sa skoro šest poena razlike. Sve to uprkos kratkotrajnom padu koncentracije i spuštanju ruke na led poslije doskoka. Ta greška ga je dodatno motivisala.

Kada je posle okreta nastavio da kliže na jednoj nozi, čitava dvorana u Milanu je eruptirala.

Ilija Malinjin je rođen u Virdžiniji u decembru 2004. i sin je bivših uzbekistanskih šampiona, rođenih Rusa - Romana Skornjakova (49) iz Jekaterinburga i Tatjane Malinjine (53) iz Novosibirska. Porodično su odlučili da Ilija nosi prezime svoje majke, jer su bili zabrinuti da bi u Americi veoma teško izgovarali "Skornjakov", prezime njegovog oca. Malinjinove veze sa Rusijom i dalje postoje i čvrste su, jer je njegov deda po majci, Valerij Malinjin, bivši reprezentativac Sovjetskog Saveza i trenutno je trener skijanja u Novosibirsku.

U Milanu je oduševljena publika dobro zapamtila njegov nastup. Pamtiće i Novak Đoković, koji dobro zna kako se piše istorija.

Novak Đoković umjetničko klizanje Zimske olimpijske igre Ilija Malinjin

