Izvadili telefone čim su ugledali Novaka na tribini: Đoković doveo porodicu na umjetničko klizanje na ZOI

Novak Đoković uživa gledajući umjetničko klizanje u Milanu na Zimskim olimpijskim igrama.

Izvor: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković uživa u Italiji prateći Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini i to čini zajedno sa porodicom. U nedkelju uveče, najveći teniser svih vremena uslikan je u Milanu, dok prati ekipno takmičenje u umketničkom klizanju.

Novaka fanovi slikaju i snimaju dok ide po gradu i obilazi znamenitosti, a veče posvećuje takmičenjima olimpijaca. U toku dana sigurno je saznao za povredu slavne Amerikanke Lindzi Von, sa kojom je u odličnim odnosima i koja ga poštuje i kao najboljeg tenisera svijeta i kao bivšeg skijaša.

Dok je u ranom djetinjstvu učio da igra tenis od Jelene Genčić, Đoković je rado skijao na Kopaoniku, gdje je njegova porodica vodila palačinkarnicu. Tada stečenu ljubav prema zimskim sportovima sačuvao je do današnjeg dana, kada je prenosi i svojoj djeci.

Pogledajte kako Đokovići u Milanu prate Zimske olimpijske igre, dok Nole odmara od napora na Australijan openu, na kojem je krajem januara i početkom februara ušao u finale pobijedivši Janika Sinera, pa u borbi za titulu izgubio od Karlosa Alkaraza: