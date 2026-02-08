logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izvadili telefone čim su ugledali Novaka na tribini: Đoković doveo porodicu na umjetničko klizanje na ZOI

Izvadili telefone čim su ugledali Novaka na tribini: Đoković doveo porodicu na umjetničko klizanje na ZOI

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković uživa gledajući umjetničko klizanje u Milanu na Zimskim olimpijskim igrama.

Novak Đoković gleda umjetničko klizanje na Zimskim olimpijskim igrama Izvor: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković uživa u Italiji prateći Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini i to čini zajedno sa porodicom. U nedkelju uveče, najveći teniser svih vremena uslikan je u Milanu, dok prati ekipno takmičenje u umketničkom klizanju.

Novaka fanovi slikaju i snimaju dok ide po gradu i obilazi znamenitosti, a veče posvećuje takmičenjima olimpijaca. U toku dana sigurno je saznao za povredu slavne Amerikanke Lindzi Von, sa kojom je u odličnim odnosima i koja ga poštuje i kao najboljeg tenisera svijeta i kao bivšeg skijaša.

Dok je u ranom djetinjstvu učio da igra tenis od Jelene Genčić, Đoković je rado skijao na Kopaoniku, gdje je njegova porodica vodila palačinkarnicu. Tada stečenu ljubav prema zimskim sportovima sačuvao je do današnjeg dana, kada je prenosi i svojoj djeci. 

Pogledajte kako Đokovići u Milanu prate Zimske olimpijske igre, dok Nole odmara od napora na Australijan openu, na kojem je krajem januara i početkom februara ušao u finale pobijedivši Janika Sinera, pa u borbi za titulu izgubio od Karlosa Alkaraza:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković zimske olimpijske igre umjetničko klizanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC