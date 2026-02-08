logo
Novak Đoković posjetio posebno mjesto u Milanu: Zvezda je Zvezda, ali Nole voli i crveno-crne

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Srpski as Novak Đoković oduševio je navijače Milana kada se pojavio u najpoznatijoj prodavnici tog kluba.

Novak djokovic posjetio prodavnicu milana Izvor: ACMilan/Tiktok

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nalazi se u Italiji gdje se trenutno održavaju Zimske olimpijske igre, a centar dešavanja je na stadionu Milana i Intera. Nije tajna da srpski as pored Crvene zvezde navija za "rosonere", pa nije bilo čudno što je svratio u glavnu prodavnicu crveno-crnih u ulici Dante.

Đoković se potpisao na pano na kome su autogrami poznatih navijača Milana, što je odmah objavljeno na svim proflima na društvenim mrežama. Novak pravi pauzu poslije Australijan Opena i očekuje se da će njegov naredni nastup biti u Dohi, a do tada uživa u olimpijskom raspoloženju.

@acmilanDjokovic ❤️#acmilan#seriea#djokovic#novakdjokovic#tiktokfootball♬ som original -

 Đoković sreo svog sportskog idola

Novakov sportski idol Alberto Tomba, najveći italijanski skijaš svih vremena, upalio je olimpijski plamen, pa ćemo vidjeti da li će Nole uspjeti da ga sretne tokom Zimskih olimpijskih igara.

"Tomba je moj idol. Fantastična osoba, upoznao sam ga prvi put u Srbiji prije petnaestak godina i sjećam se toga i dalje. Bila je to večera na kojoj je bilo prisutno mnogo ljudi, sjedio sam pored njega i bio sam mnogo srećan zbog toga. Bio je toliko zabavan, pričao je sa mnom o svemu osim o skijanju, a ja sam htio da saznam par tehničkih stvari. Rekao mi je da ne želi da priča o skijanju, već o životu, zabavi i slično. Dogovorili smo se da ćemo jedan dan zajedno skijati, nadam se da će taj dan da dođe i da ću da se vratim na skije", rekao je Đoković prije nekoliko godina.

"Igrao sam tenis sa Pitom Samprasom, treba još da skijam sa Tombom i da igram košarku sa Majklom Džordanom. Poslije toga mogu da se penzionišem iz svih sportova", otkrio je Đoković.

Tagovi

Novak Đoković Milan

