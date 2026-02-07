"Još dvije stvari i idem u penziju": Novak Đoković je davno obećao, možda je zato došao na ZOI

Novak Đoković je još prije nekoliko godina ispričao koji su to uslovi potrebni da se ispune da bi se penzionisao, a možda je to razlog zašto je došao na ZOI.

Kad će Novak Đoković u penziju? Ovo pitanje postavlja se godinama unazad, pitaju se oni koji ne žele da ikada gledaju tenis bez njega, možda čak i više oni koji žele da mu vide leđa, a tačnog odgovora i dalje nema. Jedan od razloga zašto je to tako je jer ni Đoković nije "oročio" svoju karijeru i čini se nije donio konačnu odluku kada će ostaviti reket, s tim da je zapravo odgovorio još prije nekoliko godina i niko ga tada nije uzeo za ozbiljno.

Lijepo je Đoković rekao da će se penzionisati kada shvati da ne može da izazove druge igrače na grend slemovima - što nikako nije slučaj jer je na posljednjih pet turnira igrao četiri polufinala i jedno finale - dok je tu i jedna želja koja nema veze sa tenisom, nego s onim što je njemu sportski san.

"Još to da uradim - i idem u penziju"

U intervjuu za francuski "L'Ekip" iz 2023. godine, Nole je ispričao šta mu je neispunjena želja u sportu. U pitanju su dječački snovi, kao i svi mi, Đoković takođe ima sportske idole i istorijski susreti sa njima bi mu promenili mišljenje o daljem igranju tenisa, što je bio spreman i javno da izgovori pred svima.

"Alberto Tomba je moj idol. Fantastičan tip, upoznao sam ga prvi put u Srbiji prije petnaestak godina. I dalje se sjećam toga. Bila je to večera na kojoj je bilo prisutno mnogo ljudi, sjedio sam do njega i bio nevjerovatno srećan zbog toga. A bio je toliko zabavan! Pričao je o svemu sa mnom osim o skijanju. A ja sam htio da saznam par tehničkih stvari. Rekao mi je nema priče o skijanju, hajde da pričamo o zabavama, o životu", rekao je Đoković i kazao da se s njim dogovorio da jednog dana zajedno skijaju.

"Igrao sam tenis sa Pitom Samprasom, treba još da skijam sa Tombom i da igram košarku sa Džordanom. Poslije toga mogu da se penzionišem iz svih sportova!", ispričao je Đoković koji je inače zaljubljenik u sve sportove, pa je najavio da će se truditi i da podrži sve naše sportiste koliko može u Parizu.

Da li je Đoković zbog Tombe u Italiji?

Jedan od ova dva sna mogao bi uskoro da mu se ostvari. Novak Đoković je trenutno u Italiji gde je prisustvovao otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini d'Ampeco. Interesantno, tamo je glavnu ulogu imao upravo Tomba koji je upalio olimpijski plamen, pa je pitanje da li će ga Đoković potražiti u narednim danima i možda skijati zajedno s njim.

Na taj način ispunio bi dečački san i ispunio jedan od uslova za penzionisanje, s tim da je sada na Australijan openu opet pokazao da bi mogao da ispred sebe postavi neki novi cilj i odloži kraj karijere.

Đoković i Džordan? Ovako stoje stvari

Novak Đoković je bio prijatelj velikog Kobija Brajanta, ali je njegov idol u detinjstvu ipak bio Majkl Džordan. Imali su zamalo i susret prije nekoliko godina i to je ispričao za "Vajs".

"Džordan je bio u Monte Karlu gdje ja živim već deset godina. I sjećam se, imao sam pauzu između dva treninga. Moja supruga Jelena je otišla da se šeta gradom sa svojom sestrom. Meni je zvonio telefon i to je bilo prije nego što smo bili roditelji kada smo još imali malo vremena da se odmorimo, između treninga. Utišao sam telefon, da mi ne zvoni, kako bih se malo odmorio... Kad vidim nešto svjetli, svjetli, svjetli, ono vibrira. Reko šta je, ko me zove, ona me zove. Pet propuštenih poziva. Ja se javljam, sjećam se tog trenutka kao da je juče bilo. Ona kaže: 'Džordan je ispred mene na pet metara'. Ja kažem: 'Molim?'. Ona kaže: 'Majkl Džordan, tvoj idol, kojeg hoćeš tako žarko i jarko da upoznaš je ispred mene. Dolazi ovamo", prepričavao je Novak.

"Ja ne znam šta mi je bilo, al’ sam joj rekao: 'Ja ne mogu zato što imam trening popodne i moram da se odmorim...'. Majke mi sam to rekao. Spustio sam slušalicu i onda sam razmišljao i naravno poslije deset minuta preznojavanja, kao šta sam to uradio, pokupio sam se i otišao do nje. Ali, Džordan je već bio otišao. I to je taj trenutak, ali nema veze. U svakom slučaju, ovaj, imaćemo priliku negdje da se upoznamo. Čujem da je strastveni golfer".