Novak Đoković sve šokirao: Došao na otvaranje ZOI, sakrio se među običan narod na ulici

Pogledajte kako je Novak Đoković ispratio otvaranje Zimskih olimpijskih igara u Italiji.

Srpski teniser Novak Đoković vratio se prije nekoliko dana iz Australije u Grčku u kojoj sada živi s porodicom, međutim nije se dugo zadržao kod kuće. Mimo svih najava i očekivanja, Đoković je u petak uveče prisustvovao otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini d'Ampeco.

Bio je to spektakl na četiri lokacije koji je trajao nekoliko sati, na defileu smo vidjeli i troje srpskih sportista koji će učestvovati na ZOI, dok je negdje u publici bio i Novak Đoković koga je novinar "Korijere delo Sport" uspio da "uhvati" na ulici.

Đoković nije bio dio zvaničnog programa Zimskih olimpijskih igara, ali je došao na otvaranje i tako pokazao veće poštovanje prema Italiji nego Janik Siner - Italijan koji je na kraju odbio svoju zemlju i označen je tamo kao "izdajnik" jer su mu važnije bile određene sponzorske obaveze.

Evo i kako je izgledao razgovor Novaka Đokovića i novinara koji ga je prepoznao na ulicama Milana:

Novinar : Dobro veče, Đokoviću. Kako ide?

: Dobro veče, Đokoviću. Kako ide? Novak Đoković : Dobro, dobro.

: Dobro, dobro. Novinar : Šta misliš o ovom večerašnjem događaju?

: Šta misliš o ovom večerašnjem događaju? Novak Đoković : Prelijepa manifestacija, kao i uvijek.

: Prelijepa manifestacija, kao i uvijek. Novinar : U Parizu si osvojio olimpijsko zlato, želio si ga, sanjao si ga... Kako ti se čini ovo sada u Milanu?

: U Parizu si osvojio olimpijsko zlato, želio si ga, sanjao si ga... Kako ti se čini ovo sada u Milanu? Novak Đoković : Uvijek je lijepo biti u Italiji. Očigledno je Italija sportska zemlja. Očekivao se spektakl i to smo i dobili. Za mene je ovo bilo prvi put na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara i bilo je to veoma emotivno. Veoma sam srećan što sam ovo iskustvo podijelio sa svojom porodicom.

: Uvijek je lijepo biti u Italiji. Očigledno je Italija sportska zemlja. Očekivao se spektakl i to smo i dobili. Za mene je ovo bilo prvi put na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara i bilo je to veoma emotivno. Veoma sam srećan što sam ovo iskustvo podijelio sa svojom porodicom. Novinar : Ne bih ni želio da te pitam jer može da zvuči kao šala, ali sljedeće Ljetne olimpijske igre su, možda, prilično daleko...

: Ne bih ni želio da te pitam jer može da zvuči kao šala, ali sljedeće Ljetne olimpijske igre su, možda, prilično daleko... Novak Đoković : Daleko su, da. U ovom periodu mog života i karijere daleko su, ali očigledno je da imam želju da ih dočekam.

: Daleko su, da. U ovom periodu mog života i karijere daleko su, ali očigledno je da imam želju da ih dočekam. Novinar : Ali držiš korak sa mladima.

: Ali držiš korak sa mladima. Novak Đoković: Da ha-ha, moraš. A uostalom, treba misliti da si mlad.

Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini d'Ampeco su inače počele još prije nekoliko dana i trajaće dvije sedmice, dok ostaje da vidimo da li će Đoković uspjeti da pogleda nešto od sporta i uživo, pretpostavka je da će se zadržati na trkama Lindzi Von koju izuzetno poštuje i cijeni.

Tu je i Novakov idol

Novakov sportski idol Alberto Tomba, najveći italijanski skijaš svih vremena, upalio je olimpijski plamen, pa ćemo vidjeti da li će Nole uspjeti da ga sretne tokom Zimskih olimpijskih igara.

"Tomba je moj idol. Fantastična osoba, upoznao sam ga prvi put u Srbiji prije petnaestak godina i sjećam se toga i dalje. Bila je to večera na kojoj je bilo prisutno mnogo ljudi, sjedio sam pored njega i bio sam mnogo srećan zbog toga. Bio je toliko zabavan, pričao je sa mnom o svemu osim o skijanju, a ja sam htio da saznam par tehničkih stvari. Rekao mi je da ne želi da priča o skijanju, već o životu, zabavi i slično. Dogovorili smo se da ćemo jedan dan zajedno skijati, nadam se da će taj dan da dođe i da ću da se vratim na skije", objasnio je Novak prije nekoliko godina.

"Igrao sam tenis sa Pitom Samprasom, treba još da skijam sa Tombom i da igram košarku sa Majklom Džordanom. Poslije toga mogu da se penzionišem iz svih sportova", otkrio je Đoković.