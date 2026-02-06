logo
Otvorene ZOI u Milanu i Kortini: Zastavu BiH nosili Marko Šljivić i Elvedina Muzaferija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

U petak uveče u Milanu i Kortini svečano su otvorene Zimske olimpijske igre, koje će trajati do 22. februara.

Otvorene ZOI u Milanu i Kortini: Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Otvorene su Zimske olimpijske igre na kojima će se sportisti takmičiti na 10 borilišta u tri regije sjeverne Italije.

Na svečanom defileu sportista na stadionu "San Siro" bila je i delegacija Bosne i Hercegovine, čiju zastavu su nosili Elvedina Muzaferija i Marko Šljivić.

Osim njih, BiH će na ZOI predstavljati još troje olimpijaca - Teodora Delipara, Strahinja Erić i Esma Alić, koji su šetali u Kortini D' Ampeco.

Na defileu su učestvovali i srpski sportisti - Aleksa Tomović, alpski skijaš, te Anja Ilić i Miloš Milosavljević, takmičari u nordijskom skijanju, koji su nosili zastavu Srbije u Predacu, u autonomnoj provinciji Trento.

Po prvi put u istoriji ZOI, defile sportista održan je u decentralizovanom formatu, a kako nalaže olimpijski protokol, prvi su izašli sportisti iz Grčke, a posljednji italijanski olimpijci. Ukupno je bilo 92 delegacije i "individualni neutralni sportisti".

Kod svake delegacije, zastavu su nosili po jedna žena i jedan muškarac zbog ravnopravnosti, osim Italijana koji su imali četiri barjaktara - dva u Kortini i dva u Milanu.

Na Igrama su umjesto jednog olimpijskog plamena zapaljena dva, na različitim lokacijama. Oba su zamišljena kao omaž geometrijskim studijama Leonarda da Vinčija, od čega je jedan smješten četiri kilometra od "San Sira" u Milanu, a drugi u Kortini.

A zapalili su ih Alberto Tomba (višestruki olimpijski šampion) u Milanu, dok je Debora Kompanjoni (takođe olimpijska šampionka u skijanju) učestvovala u paljenju u Kortini.

U zabavnom dijelu nastupili su američka pjevačica Maraja Keri i proslavljeni italijanski tenor Andrea Bočeli, a priređen je i svojevrsni omaž pokojnom italijanskom dizajneru Đorđu Armaniju, koji je preminuo prošle godine, a bio je dugogodišnji kreator olimpijskih odijela za sportiste Italije.

(MONDO)

