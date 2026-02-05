logo
Janik Siner opet "odjavio" Italiju: Nakon Dejvis kupa, sad je odbio dogovoreno pojavljivanje na otvaranju ZOI

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Italijanski teniser Janik Siner razapet u svojoj zemlji jer je u posljednji čas odbio da učestvuje na otvaranju Zimskih olimpijskih igara.

janik siner izdao italiju i odbio da ucestvuje na otvaranju zoi Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner neće se pojaviti na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini d'Ampeco, zvanično je potvrđeno tamošnjoj štampi. Očekivalo se da će Siner biti dio ceremonije u petak, posebno jer je unaprijed najavljena kao spektakularna i "nikad viđena", ali je došlo do promjene plana.

Siner je još poslije poraza od Novaka Đokovića na Australijan openu rekao da "ne zna šta će se dogoditi", što je već probudilo sumnje kod Italijana, da bi potom potvrdio da ne može da im izađe u susret jer ima sponzorske obaveze.

Preciznije, Janik Siner neće nositi zastavu svoje države Italije, niti će imati bilo kakvu drugu ulogu na otvaranju Zimskih olimpijskih igara, pošto je odlučio da otputuje u Dohu u ponedjeljak kako bi se pripremio za naredni turnir na kome će igrati, dok će tamo uz to imati i brojne sponzorske obaveze.

S obzirom na umor poslije Melburna, kao i činjenicu da mu je poraz od Novaka Đokovića pao izuzetno teško, Siner je objasnio organizatorima da pokušaju da ga razumiju što napušta svoju ulogu "volonterskog ambasadora Igara".

Ako će oni možda razumjeti, pitanje je šta je s navijačima iz Italije, kojima je već na "crnoj listi" zbog Dejvis kupa.

Siner je već znao da "izda" Italiju

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

"Siguran sam da će atmosfera biti nevjerovatna. Mnogo je Italijana na ZOI, posebno iz našeg kraja, Južnog Tirola. To je sjajno jer smo mali, ali smo u sportu dobro poznati. Biće sjajno gledati ih", rekao je Janik Siner tokom Australijan opena kada je oduševljen bio zbog povratka Federike Brinjone, međutim ipak se nije udostojio da podrži najveći sportski događaj u svojoj domovini.

Nije ovo prvi put Sineru da "izda" Italiju, pošto je prethodno bio na meti svojih zemljaka i tokom jeseni kada je odbio da igra za Dejvis kup reprezentaciju, objašnjavajući da je umoran.

Razumjeli bi ga da nije iste godine odigrao više egzibicionih mečeva od kojih je zaradio lijep novac, pa su ga zato osudile sigurno i njegove kolege iz reprezentacije. Ipak, bez njega u timu, Italija je uspjela da osvoji Dejvis kup i pitanje je da li su se zbog njegove odluke promijenili odnosi unutar tima.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:45
Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

