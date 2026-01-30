logo
Dok se Novak krstio, Dončić je bio oduševljen prizorom: Luka na nogama u hotelskoj sobi ispratio epski meč

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Slovenački NBA as uživao u trijumfu najvećeg tenisera svih vremena protiv Janika Sinera

Luka Dončić pratio meč Novaka Đokovića i Janika Sinera Izvor: MN PRESS

Slovenački NBA as Luka Dončić (26) gledao je meč Novaka Đokovića protiv Janika Sinera i pobjedu za sva vremena. Dok je Srbin slavio jedan od najvećih trijumfa u karijeri, košarkaš Los Anđeles Lejkersa u hotelskoj sobi je pratio TV prenos duela i "okačio" na Instagram fotografiju na kojoj se vidi kako gleda tenis.

Izvor: Instagram/lukadoncic

Đoković i Dončić sretali su se posljednjih godina u svijetu i u regionu - primjera radi, na utakmici košarkaških reprezentacija Srbije i Slovenije u Ljubljani 2022, kada je Nole pratio taj meč iz prvog reda.

Pogledajte njihov susret i srdačan zagrljaj u dvorani "Stožice":

S obzirom na to da će Dončić biti slobodan u nedjelju, takođe će sigurno pratiti Novakov meč protiv Karlosa Alkaraza, "svjetskog broja jedan", od 9.30 časova. Luka je sa Lejkersima trenutno na turneji po istoku i tog dana neće imati meč jer će u subotu gostovati Vašingtonu, a u ponedjeljak Njujork Niksima. Idealna situacija da Slovenac ponovo uz TV navija za Noleta, kao i ovog petka, kada je očigledno bio jako blizu ekranu dok je pratio njegov meč u Melburnu.

Tagovi

Novak Đoković Janik Siner Luka Dončić Tenis Australijan open

Komentari 0

