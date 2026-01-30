Novak Đoković brutalno je odgovorio svim kritičarima koji su ga slali u penziju. Uspio je da prođe u finale Australijan opena i u nedjelju će se boriti za pehar.
Novak Đoković je šokirao cijeli svijet kada je u polufinalu Australijan opena srušio aktuelnog šampiona i drugog igrača svijeta Janika Sinera - 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Poslije meča je došao na konferenciju za medije, što je bilo oko tri ujutru po lokalnom vremenu. Nije predugo trajalo. I njemu se žurilo.
"Ne mogu da kažem da je najveća pobjeda ikada, ali definitivno jeste u posljednjih nekoliko godina. Igrati protiv Sinera koji igra najbolji tenis, brani trofej. Teško da može bolje. U pripremi sezone sam rekao da su mi slemovi glavni cilj, zamišljao sam mečeve sa Janikom i Karlosom na slemovima. Baš sam srećan, kamen sa srca mi je pao", rekao je Đoković i dodao da u subotu neće trenirati i da će se bazirati na oporavak prije finala.
Za pehar će se boriti sa Karlosom Alkarazom koji je pobijedio Sašu Zvereva u prvom polufinalu.
"Mislim da će za obojicu biti veliko finale, zbog toga što je istorija na crti, mnogo toga je na stolu. Dobio sam ga prošle godine, vidjećemo koliko možemo i jedan i drugi da budemo svježi poslije polufinala. Imao je i on težak meč, mada je 15 godina mlađi. Cilj su mi završnice slemova, tu sam. Pobjeda je velika kao da sam osvojio slem."
"Mnogi eksperti su me slali u penziju"
"Mnogi eksperti su me slali u penziju": Đoković brutalno odgovorio kritičarima, da zapamte
Imao je Đoković i jasnu poruku za sve kritičare, poput Matsa Vilandera i sličnih koji su ga slali u penziju već neko vrijeme.
"Nikada nisam prestajao da vjerujem u sebe. Dosta ljudi nije vjerovalo. Ima dosta tih eksperata koji su htjeli da me penzionišu. Mnogo puta sam igrao na slemovima i kada ne ide, probate da dobijete. Lorenco Muzeti se povrijedio i predao, imao sam sreće. Imao sam plan i protiv Sinera, ali jedno je imati plan, drugo je to uraditi na terenu. Jako sam srećan", zaključio je Đoković.