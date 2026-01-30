Novak Đoković tražio je procenat od prodatih karata za polufinale Australijan opena. Primijetio je Krejga Talija na tribini i tražio od njega novac - bez pregovora.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Novak Đoković govorio je pun emocija poslije pobjede protiv Janika Sinera u polufinalu Australijan opena. Dok je njegov bliski saradnik Karlos Gomes Erera plakao u "boksu", Nole je teško nalazio riječi.

"Bože... Gdje da počnem?", zapitao se on, zamišljen u jednu tačku.

Nakon što je opisao svoj prvi osjećaj poslije istorijske pobjede protiv dvostrukog uzastopnog šampiona i branioca titule, Đoković je imao poruku i za direktora turnira Krejga Tajlija. Tražio mu je procenat od prodatih ulaznica, nakon dva epska polufinala - istorijski dugačkog susreta Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva, a potom i Đokovićevog okršaja protiv Sinera.

"Gledao sam Alkaraza danas, jedva sam čekao da izađem na teren. Bio je to nevjerovatan meč, pokušali smo da izjednačimo taj nivo intenziteta. Svaka im čast. Vjerujem da ste ljudi dobili ono za šta ste platili karte danas. To je sigurno. Hoću 10 odsto od večeras prodatih ulaznica. Kreg, nema pregovora o tome", rekao je mu je Novak Đoković.

Vidi opis "Direktore, hoću procenat i nema pregovora": Đoković ugledao glavnog čovjeka na tribinama i odmah mu se obratio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

Spletom okolnosti, svoj spektakularni meč završio je usred noći po australijskom vremenu - poslije dva časa ujutro.

"Nestvaran je osjećaj, igrali smo skoro do 2 ujutru, sjeća me na finale protiv Nadala od šest sati. Nivo intenziteta i kvalitet tenisa je bio izuzetno visok i znao sam da je to jedini način da večeras probam da ga pobijedim. Pobijedio je u posljednjih pet mečeva protiv mene, ima moj broj mobilnog, moraću večeras da promijenim broj", našalio se Novak.

"Janiče, hvala ti bar za jednu"

Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Šalu na stranu, rekao sam mu na mreži: 'Hvala ti što si mi dopustio bar jednu pobjedu u posljednjih nekoliko godina.' Imam ogromno poštovanje prema njemu, gura te do krajnjih granica, to je uradio i meni večeras i zaslužuje veliki aplauz zbog takvih nastupa."

"Legende su ostale večeras, Margaret Kort. Ne mogu da zahvalim dovoljno na podršci toliko ljudi. Bili ste nevjerovatni, ljudi, iskreno, nevjerovatni. Volim našu strast i odnos. Svake godine je nešto drugačije. Večeras je bilo jedno od, ako ne i najboljih noći u smislu atmosfere i podrške koju sam imao u Australiji. Hvala vam iz dubine duše."

"Nisam rekao da je nemoguće"

Izvor: eurosport

Podsjetio ga je Kurijer na to da je prošle godine rekao da će biti veoma teško da ovo ostvari.

"Nisam pogriješio, rekao sam da će biti veoma teško, ali ne i nemoguće. I evo nas. Kazao sam da igraju na drugom nivou i da samo moram da nađem taj nivo."

Šta je rekao Alkarazu poslije meča?

All class,@DjokerNole



Minutes before his own semifinal, Novak took out the time to congratulate Carlos Alcaraz on his epic victory.pic.twitter.com/ES9cfudVy2 — #AusOpen (@AustralianOpen)January 30, 2026

Kamere su zabilježile Novakov susret sa Karlosom Alkarazom uoči duela, dok se Španac "hladio" i istezao od pobjede protiv Zvereva, a Đoković spremao da istrči na meč.

"Sreo sam Karlosa poslije meča, izvinio mi se zbog odgađanja početka. Rekao sam mu 'Stariji sam čovjek, moram ranije na spavanje.' Radujem se zato što ću ga vidjeti u nedjelju."

"Kao da sam već osvojio trofej"

Ulog će biti 11. titula u Australiji i 25. grend slem trofej?

"Osjećaj mi je večeras kao da sam već osvojio, ali znam da moram da se vratim za manje od nekoliko dana i da se borim protiv Broja 1 na svijetu. Samo se nadam da će u meni biti dovoljno benzina da mu budem ravan."

Bonus video: Novak Đoković se prekrstio poslije pobjede protiv Sinera