Novakov trener i prijatelj plakao na terenu: Pogledao je Đokovića i nije mogao da izdrži

Autor Nemanja Stanojčić
0

Trener Novaka Đokovića Čarli Gomez Erera plakao je poslije meča i pobjede protiv Janika Sinera. Ni on nije mogao da zadrži emocije.

Trener Novaka Đokovića plakao poslije pobjede protiv Janika Sinera Izvor: Eurosport 1/printscreen

Novak Đoković šokirao je cijeli svijet kada je u polufinalu pobijedio Janika Sinera poslije više od četiri sata borbe - 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Još jednom je svima pokazao zašto ne smijete da potcijenite čovjeka koji ima 24 grend slem pehara i koji je najbolji svih vremena.

Njegov uspjeh izazvao je velike emocije kod mnogih, kako na terenu, tako i na tribinama. Među svima njima bio je i njegov trener Karlos Gomez Erera. Popularni Čarli ima sada ulogu menadžera u timu, mada radi sve. Tako je bio i trener dok je Boris Bošnjaković imao probleme sa virusom u Melburnu.

Kamere su uhvatile Čarlija kako plače. Emocije su ga stigle. I on je sve ovo emotivno doživio sa Đokovićem. Tu je bio i Bošnjaković, kao i Novakov kum i fizioterapeut Miljan Amanović. 

Pogledajte kako je to izgledalo.

Pogledajte

00:48
Novakov trener plače posle pobede
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

