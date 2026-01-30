Trener Novaka Đokovića Čarli Gomez Erera plakao je poslije meča i pobjede protiv Janika Sinera. Ni on nije mogao da zadrži emocije.
Novak Đoković šokirao je cijeli svijet kada je u polufinalu pobijedio Janika Sinera poslije više od četiri sata borbe - 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Još jednom je svima pokazao zašto ne smijete da potcijenite čovjeka koji ima 24 grend slem pehara i koji je najbolji svih vremena.
Njegov uspjeh izazvao je velike emocije kod mnogih, kako na terenu, tako i na tribinama. Među svima njima bio je i njegov trener Karlos Gomez Erera. Popularni Čarli ima sada ulogu menadžera u timu, mada radi sve. Tako je bio i trener dok je Boris Bošnjaković imao probleme sa virusom u Melburnu.
Novakov trener i prijatelj plakao na terenu: Pogledao je Đokovića i nije mogao da izdrži
Kamere su uhvatile Čarlija kako plače. Emocije su ga stigle. I on je sve ovo emotivno doživio sa Đokovićem. Tu je bio i Bošnjaković, kao i Novakov kum i fizioterapeut Miljan Amanović.
Pogledajte kako je to izgledalo.