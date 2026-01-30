Novak pao na koljena i prekstio se: Pogledao u nebo nakon što je šokirao Sinera!

Pogledajte kako je Novak Đoković proslavio pobjedu protiv Janika Sinera i plasman u finale Australijan open.
Novak Đoković plasirao se u finale Australijan opena pošto je poslije nevjerovatna četiri sata tenisa pobijedio Janika Sinera (3:2). Gledali smo spektakularan meč, Đoković je gubio 1:0 i 2:1 u setovima, povraćao je zbog bolova i umora, ali je ipak smogao snage da odigra svoj najbolji meč u posljednje dvije godine.
Na kraju je uspio da napravi brejk protiv Sinera u petom setu, iskoristo je zatim treću meč-loptu i pao je zatim na koljena, pogledao je u nebo i prekrstio se. Pogledajte kako je to izgledalo:
Bila je ovo jedna od najemotivnijih proslava Đokovića u karijeri, vidjeli smo koliko mu je značilo što je uspio konačno da prekine niz koji je Janik Siner imao protiv njega, a koji nimalo nije naivan. Čak pet prethodnih duela pripalo je Sineru i zato smo znali da će ovo biti najozbiljniji mogući zadatak.
Podsjetimo, finale Australijan opena Novak Đoković će igrati u nedjelju protiv Karlosa Alkaraza koji je danas uz mnogo muke prošao Sašu Zvereva.