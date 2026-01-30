Barbara Šet je poslije pobjede Novaka Đokovića napravila šou pred kamerama na Australijan openu.

Izvor: Printscreen/Eurosport

Novak Đoković srušio je Janika Sinera i prošao u finale Australijan opena - 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Biće to 38. put da se bori za pehar na nekom od četiri najveća turnira što zvuči nevjerovatno. Poslije meča je došao da priča sa Barbarom Šet i tamo je nastao šou program.

"Novače, dolazi ovamo, hoću opet da te zagrlim i mazim, ti si superheroj, kako si uspio, bez riječi sam, to se ne dešava često", počela je Barbara.

Vidi opis "Novače, dođi ovamo, hoću da te grlim i mazim": Barbara ostavila i Đokovića bez riječi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ostavila je i Novaka bez riječi, nije ni sam mogao da vjeruje kako je pobijedio.

"I ja sam bez riječi. Bilo je... Uf, nepredvidivo do posljednjeg udarca. Janik igra na tako visokom nivou, rijetko kada mu pada nivo na bilo kom meču u sezoni. S obzirom na okolnosti i sve, najveća pobjeda u posljednjih nekoliko godina, ponosan sam."

"Kako si ono promašio?"

Izvor: Printscreen/Eurosport

Novak je poslije pobjede pao na koljena, ostao je i on u šoku. Imao je priliku nešto ranije da završi meč, kada je prvu meč loptu propustio i poslao lagan forhend pravo na reket Italijana.

"Pročitao me je. Dobro sam odservirao, namjestio se na forhend, izabrao je pravu stranu, dobro je anticipirao, stigao je do loptice i vratio. Pomislio sam 'sr**e', moram sad dobro da odserviram. To sam i uradio, nadao sam se da će mi dati kraću lopticu, on je promašio. Veliko olakšanje i sreća u isto vrijeme za mene", zaključio je Đoković.