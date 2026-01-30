logo
"Novače, dođi ovamo, hoću da te grlim i mazim": Barbara ostavila i Đokovića bez riječi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Barbara Šet je poslije pobjede Novaka Đokovića napravila šou pred kamerama na Australijan openu.

Barbara Šet zagrlila Novaka Đokovića Izvor: Printscreen/Eurosport

Novak Đoković srušio je Janika Sinera i prošao u finale Australijan opena - 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Biće to 38. put da se bori za pehar na nekom od četiri najveća turnira što zvuči nevjerovatno. Poslije meča je došao da priča sa Barbarom Šet i tamo je nastao šou program.

"Novače, dolazi ovamo, hoću opet da te zagrlim i mazim, ti si superheroj, kako si uspio, bez riječi sam, to se ne dešava često", počela je Barbara.

Ostavila je i Novaka bez riječi, nije ni sam mogao da vjeruje kako je pobijedio.

"I ja sam bez riječi. Bilo je... Uf, nepredvidivo do posljednjeg udarca. Janik igra na tako visokom nivou, rijetko kada mu pada nivo na bilo kom meču u sezoni. S obzirom na okolnosti i sve, najveća pobjeda u posljednjih nekoliko godina, ponosan sam."

"Kako si ono promašio?"

Izvor: Printscreen/Eurosport

Novak je poslije pobjede pao na koljena, ostao je i on u šoku. Imao je priliku nešto ranije da završi meč, kada je prvu meč loptu propustio i poslao lagan forhend pravo na reket Italijana.

"Pročitao me je. Dobro sam odservirao, namjestio se na forhend, izabrao je pravu stranu, dobro je anticipirao, stigao je do loptice i vratio. Pomislio sam 'sr**e', moram sad dobro da odserviram. To sam i uradio, nadao sam se da će mi dati kraću lopticu, on je promašio. Veliko olakšanje i sreća u isto vrijeme za mene", zaključio je Đoković.

Tagovi

Novak Đoković Janik Siner Barbara Šet Tenis Australijan open

