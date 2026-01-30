logo
Đoković napisao tri riječi i sve je postalo jasno: Oni koji ga mrze nek nauče ćirilicu

Đoković napisao tri riječi i sve je postalo jasno: Oni koji ga mrze nek nauče ćirilicu

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Novak Đoković ćirilicom poslao poruku svima koji su sumnjali u njegove mogućnosti na Australijan openu.

Novak Đoković na kameri napisao Nešto sste rekli Izvor: eurosport

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće finale Australijan opena protiv Karlosa Alkaraza, jer je u spektakularnom polufinalu nakon pet setova teške borbe eliminisao Janika Sinera. Pobjeda protiv italijanskog tenisera mnogo je značila Novaku Đokoviću jer su ga pred ovaj meč gotovo svi otpisali.

Kladionice su bile brutalne i proglasile su ga za autsajdera, što se na terenu ni u jednom trenutku nije vidjelo. Đoković je na kraju uspio da pobijedi, pa se krstio i gledao u nebo prije nego što Džimu Kurijeru nije mogao da odgovara na pitanja - jer nakon ovakvog meča nije znao šta da kaže. A njemu se to rijetko dešava...

Zato je Đoković napisao ono što mu leži na duši! "Nešto ste rekli?", napisao je Novak Đoković ćirilicom i tako svima onima koji su sumnjali u njega poslao jasnu poruku - najboljeg svih vremena nikada ne smijete da otpišete.

Previše je onih koji su smatrali da Đoković nema nikakve šanse protiv Sinera, kojeg godinama predstavljaju kao "unaprijeđenu" verziju najboljeg svih vremena. Još nije na tom nivou i dobio je lekciju o tome u Melburnu.

Đoković je kroz karijeru najbolje mečeve igrao kada su ga stavljali u poziciju autsajdera, pa možda ne bi bilo loše da ga svjetska teniska javnost otpiše i Karlosa Alkaraza "promoviše" u najmlađeg osvajača sva četiri grend slema. Vjerovatno bi to bila dodatna motivacija za najboljeg svih vremena, koji juri 25. grend slem titulu.

