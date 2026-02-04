Američka kompanija zabranila spektakl na ledu: Španski olimpijac dobio loše vijesti pred takmičenje

Klizač Tomas-Ljorens Guarino Sabate dobio je loše vijesti pred Zimske olimpijske igre.

Španski klizač Tomas-Ljorens Guarino Sabate (26) dobio je lošu vijest samo nekoliko dana prije nego što je trebalo da nastupi na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Tek pred Igre Sabate je saznao da muzika koju je koristio tokom cijele sezone (miks iz animirane komedije "Minions" studija "Illumination Entertainment") ne može biti upotrebljena na najvećem takmičenju u njegovoj karijeri.

"Obavešten sam da više ne smijem da koristim ovaj program zbog problema sa autorskim pravima. Suočiću se sa ovim izazovom otvoreno i učiniću sve što mogu da izvučem maksimum iz situacije", oktrio je Španac.

Sabate se ne smatra favoritom za medalju, a publiku je osvojio Minions programom, u kojem izlazi na led u žutoj majici i plavim pantalonama sa tregerima, dočaravajući simpatične likove iz filma. Sada će, međutim, morati da izabere jedan od starih programa kada sljedećeg utorka nastupi u kratkom programu za muškarce na stadionu "Milano Ice Skating Arena".

Ni to neće biti jednostavno: prošlogodišnji kratki program Sabatea bio je postavljen na muziku grupe "Bee Gees", koju koristi i za ovogodišnji slobodni program. To znači da bi dva puta nastupao uz istu muziku, što nije idealno za takmičenje i samim tim smanjuje šansu za medalju. Sabate je, na primjer, rekao da je pratio propisanu proceduru i da je još u avgustu, prije početka sezone, kroz sistem "ClicknClear" tražio odobrenje za muziku.

Godinama klizači nisu imali problema sa autorskim pravima jer je muzika sa tekstom bila zabranjena, dok je većina klasične muzike tretirana kao javno dobro i mogla je da se koristi bez posebnih dozvola. Međunarodna klizačka unija (ISU) je 2014. ublažila pravila i dozvolila muziku sa riječima, kako bi sport bio bliži savremenoj publici. Ipak, većina moderne muzike nije javno dobro, što je dovelo do problema na ZOI u Pekingu 2022. godine.

Američki par Aleksa Knairem i Brandon Frejzer koristili su obradu pjesme "House of the Rising Sun" grupe "Heavy Young Heathens" za kratki program, ali nisu imali dozvolu, pa su bend, Američki klizački savez i televizija NBC suočeni sa tužbama zbog kršenja autorskih prava. ISU i nacionalne federacije posljednje četiri godine pokušavaju da razviju sistem koji će klizačima olakšati dobijanje prava za muziku, ali proces i dalje ostaje komplikovan i zbunjujuć.

