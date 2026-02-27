Bruka Zagreba u Ligi šampiona!

Barselona je razbila Zagreb sa 20 razlika i nanijela mu jedan od najtežih poraza u istoriji.

Dok su oči većine u Zagrebu bile prikovane za Belgiju i meč Genka i Dinama u Ligi Evrope u Barseloni se obrukao RK Zagreb. Izgubili su od Barselone u grupnoj fazi Lige šampiona sa rekordnih 46:26 (25:13).

Nije ovo najubjedljiviji poraz Zagreba ikada u Ligi šampiona pošto ih je Barselona savladala 2015. ggodine sa 43:21, ali jeste ovo utakmica na kojoj je Zagreb primio najviše golova, čak 46.

Kod Barse Aleš Gomez Abeljo i Petar Cikuša su imali po 7 golkova, Danijel Fernandez 6, a Blaž Janc 5 kao i Luiš Frade .Kod Zagreba Glavaš i Tskovrebadze su imali po 5 pogodaka.

Karlos Ortega koji vodio Barselonu nije pred ovaj meč štedio "plinare". Pošto je ove sezone tim promijenio tri trenera - Andriju Nikolića, Nenada Šoštarića i Borisa Dvoršeka, on je ukazao na to.

"To je klub koji toliko često mijenja trenere da je vrlo teško imati pozitivnu dinamiku i projekat u kom se igrači osjećaju prijatno. U posljednjih deset godina imali su sasvim sigurno više od 15 ili 20 trenera. To je suludo", kazao je Ortega.

Nije ništa pogriješio pošto su od 2016. do sada Zagreb vodili Veselin Vujović, Silvio Ivandija, Slavko Goluža, Kasim Kamenica, Zlatko Saračević, Lino Červar, Branko Tamše, Igor Vori, Vlado Šola, Ivica Obrvan, Tonči Valčić, Denis Špoljarić i Velimir Petković, a navodno nakon ove sezone stiže Hrvoje Horvat.

