Zagreb pravi tim za osvajanje Lige šampiona?

Zagreb pravi tim za osvajanje Lige šampiona?

Autor Dragan Šutvić
Danijel Dušebajev je na pragu prelaska u Zagreb naredne sezone gdje bi u Ligi šampiona nastupao sa Aleksom Tufegdžićem i Matejom Dodićem.

RK Zagreb pravi tim za osvajanje Lige šampiona Izvor: Shutterstock

Usred Evropskog prvenstva u rukometu dolazi nam vijest o transferu koji se odavno nije desio u regionu. Nakon što je postalo jasno da nijedan od braće Dušebajev neće ostati kod oca Talanta u Kjelceu sada su se pojavile informacije da bi Danijel mogao da pojača Zagreb.

Sjajni levi bek ponikao u Valjadolidu igrao je već na ovim prostorima kao pozajmljeni igrač u Celju u sezoni 2017/18, a od 2018. godine je član poljskog velikana. Na kraju sezone postaje slobodan igrač i promijeniće sredinu.

Zagreb će na kraju sezone napustiti lijevi bek Jakov Gojun koji ide u odavno zaslućenu penziju, a osim Danijela Dušebajeva na mjesto lijevog beka stići će iz Izviđača mladi reprezentativac Hrvatske Diano Neris Ćeško.

Tu će biti Egipćanin Abdelrahman Abdu koji je došao u toku sezone kao veliko pojačanje, kao i Damijan Przitula i Aleks Kavčić. Ako dođe u Zagreb Dušebajev će igrati sa srpskim dvojcem na desnom krilu Matejom Dodićem i Aleksom Tufegdžićem.

