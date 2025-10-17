"Igrali smo kao ona stvar": Cijela Evropa bruji o izjavi Hrvata, poslije meča pričao o "skinutim gaćama"

Desno krilo Zagreba Filip Glavaš bio je jako ljut na svoje saigrače poslije poraza od GOG-a u Ligi šampiona.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Rukometaši Zagreba su rutinski poraženi na svom terenu 36:31 u petom kolu Lige šampiona od danskog GOG-a u možda ključnom meču za prolazak grupne faze. Poslije meča desno krilo domaćina Filip Glavaš je bio malo je reći razočaran. Zagreb je poslije meča u kome su Friše i Vilhelmsen dali po osam golova ostao jedini bez bodova u svojoj grupi.

"Igrali smo kao ona stvar, treba priznati to. Ne preostaje ništa nego da skupimo glave, popričamo međusobno, jer danas je ovo bio debakl. Želio bih da se se zahvalim ljudima što su došli da nas podrže u velikom broju. Mislim da je to jedina svijetla tačka večeras.

Mislim da smo promašili jednostavno previše zicera. Njihov golman je obranio jako puno. Naši, s druge strane, nisu. Ja sam promašio previše, preuzimam odgovornost na sebe. Treba biti realan, to je sport. Danas nije bio naš dan. I evo, imamo šest dana do Segeda. Treba pokušati nešto napraviti. Ja svaku utakmicu želim da pobijedim. Mislim da je apsurdno da se predamo i da dođemo tu skinutih gaća", istakao je Filip Glavaš.

Šta je bilo na ostalim mečevima?

Olborg je u prvom meču dobio Dinamo iz Bukurešta uz osam golova Jurija Knora i pet Madsa Hoksera. Srpski golman Vladimir Cupara je upisao pet odbrana. Kjelce je ubjedljivo izgubio od Nanta 35:27, a Ajmerik Min je uništio domaćina sa 13 golova.

U drugoj grupi Magdeburg je savladao Pik Seged u Mađarskoj 34:30, uz sedam golova Bergendala i šest Feliksa Klara. Sa dva gola se na teren poslije povrede u timu Segeda vratio Lazar Kukić. Visla je na svom terenu savladala PSŽ 35:32 iako je Elaim Prandi dao 12 golova. Kod pobjednika Melvin Ričardson je pogodio 10 puta. Luka Karabatić je dao dva gola. a Zoran Ilić je dao jedan.

Eurofarm Pelister nije došao do senzacije i poražen je na svom terenu 34:30 od Barselone. Dejan Manaskov i Nik Henigman su sa po osam golova bili najefikasniji, Fihse je uspio da pobijedi Kolštad u "Maks Šmelingu" 38:27 sjajnim izdanjem Grondala sa devet i Gidsela sa osam golova. Mijajlo Marsenić je dao jedan gol, a Dejan Milosavljev je upisao sedam odbrana. Na kraju je Sporting dobio Vesprem 33:32, a jedan gol u porazu svog tima dao je Dragan Pešmalbek.