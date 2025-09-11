logo
Srbi oteli pobjedu Zagrebu u zadnjim sekundama: Gol sa cijelog terena sve riješio

0

Bogdan Radivojević i Ilija Abutović su sa Pelisterom krenuli u novu sezonu pobjedom nad Zagrebom koja je došla nakon neverovatne završnice.

Pelister pobijedio Zagreb u EHF ligi šampiona Izvor: x/printscreen

Počela je nova sezona rukometne Lige šampiona i odmah smo vidjeli nestvarnu završnicu u Bitolju. Bogdan Radivojević i Seid Heidarirad donijeli su pobjedu Pelisteru nad Zagrebom 25:23. Ovo je prva pobjeda Pelistera nad Zagrebom u Ligi šampiona ikada.

Prvo je Radivojević postigao gol za 24:22, a onda je doskorašnji golman Partizana odbranio udarac sa crte i uspio da pogodi mrežu rivala na pet sekundi do kraja. Pogledajte taj moment:

Dejan Manaskov sa 8 i Filip Kuzmanovski sa 6 golova su vodili Pelister, dok je reprezentativac Srbije Bogdan Radivojević samo jendom pogodio. Kod "plinara" Filip Glavaš je dao 7, Luka Lovre Klarica 5 golova, a srpski krilni igrač Aleksa Tufegdžić se nije upisao.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Izvor: EPA/ANTONIO BAT

U derbi meču Magdeburg je pokazao zašto je prvak Evrope i savladao je PSŽ 37:31. Probao je Kamil Šipžak sa 13 golova da povuče svoj tim, ali nije uspeo. Sa druge strane je Feliks Klar imao 11, a Omar Ingi Magnuson 8. Luka Karabatić je igrao na ovom meču, ali je ostao bez učinka.

Olbrg je savladao Vesprem 32:28 uz 8 golova Nedima Remilija i 6 Bjarkija Mara Elisona, dok je kod Danaca Tomas Arnoldsen imao 6. Pivot Srbije Dragan Pešmalbek je dao jedan gol.

Nije mogao protiv braće Košta Dinamo iz Bukureška. Kiko je dao 8, Martim 7, uz 7 golova Torkelsona za pobjedu 33:30 u Rumuniji. Vladimir Cupara je ovdje ulazio sa klupe i uspio je da odbrani dva šuta.

Tagovi

EHF Liga šampiona RK Zagreb Rukomet

