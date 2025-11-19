Puna hala u Zagrebu pozdravila legendarnog rukometaša Borca!

Senjanin Maglajlija je pozdravljen od strane navijača Zagreba kada su ga vidjeli na meču sa Magdeburgom u Ligi šampiona.

Šampion Evrope Magdeburg je razbio Zagreb 43:35 na meču Lige šampiona u Zagrebu, a kamere su tokom jednog tajmauta u hali vidjele legendarnog pivota Senjanina Maglajliju.

Nekadašnji rukometaš Borca, sa kojim je 1991. godine osvojio Kup IHF, posmatrao je meč koji je rutinski dobila četa Beneta Vigerta, a vezan je popularni Magi na razne načina za ovaj klub. Tu je završio igračku karijeru, bio je trener i sportski direktor, a publika u Srbiji ga pamti kao aktera prve titule u istoriji Partizana.

Maglajlija je kao jedan od najboljih pivota Evrope u momentu kada je mogao da bira gde će devedesetih razmišljao između Proletera i Partizana i na kraju je 1993. godine bio najbolji akter finalne serije u kojoj su crno-bijeli "oteli" trofej Zvezdi. A Zvezda je u svlačionici na posljednjem meču imala posebnog motivatora.

"Zvezdi je na poluvremenu Arkan dolazio u svlačionicu. Na poluvremenu je došao i davao 5.000 maraka svakom igraču za pobjedu. Dolazi, daje pare, kaže im: 'Ali slušajte, svi u napad, ništa odbrana!'", rekao je za MONDO legendarni Senjanin Maglajlija.

Došao u Beograd, Šešelj mu se pojavio na vratima

Senjanin Maglajlija je ponikao u Borcu sa kojim je uspio da osvoji evropski trofej, a onda je stigao u Beograd. Dok se država raspadala u ratu, on je u Beogradu proživio teške godine u kojima je ipak - osvojio prvu titulu Partizana.

"Bilo je tu svega, ja sam dvije godine živeo u Braće Jerković. To je jedan dio grada koji je znaš i sam na kakvom glasu. Tada je to bio mafijaški dio, ali sa jedne strane je to bilo i dobro jer meni nije mogao da dođe bilo ko. Tu je počeo i Knele i svi ostali, a stariji Perun je bio mangup i u startu smo imali te relacije. Ne može tebi da dođe neka izbjeglica, ali došao je na kraju! Neko mi je to juče spomenuo: 'Došao ti je Šešelj na vrata!' Jeste, bio Šešelj, zamisli ti tu situaciju", rekao nam je Senjanin Maglajlija, a onda otkrio kako mu se Vojislav Šešelj pojavio na vratima.

"To je bilo slučajno, samo je tako ispalo da baš meni dođe na vrata. Skupljao je izbjeglice iz Hrvatske, uzme ženu i troje djece, ide, lupa po vratima i gurne tu ženu i djecu u stan. On je došao i kako sam bio u prvom ulazu - direkt na moja vrata. A meni starci došli. Još tragičnije, oni znaju ko je Šešelj u ono doba. Tata za kvaku da otvori, mama viče: 'Stani, pogledaj ko je.' Tata na špijunku - ono Šešelj. Dolazim sa treninga, prolazi pored mene Šešelj sa tom ženom, ja - ništa. To ti je mladost. Prolazi Šešelj, kad moj tata za njim. 'Jesi vidio ko je ono?' Šešelj, pa šta? 'Pa bio nam je na vratima!' To je šou! Poslije je to bila zaj***ncija kad je sve prošlo. Čuj, Šešelj došao Magiju, kad su mu roditelji bili tu. Rekao bi čovjek da je plan napravljen nekakav. Ono slučajnost, da bi mi sad mogli ovdje da pričamo neke anegdote."

