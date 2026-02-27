Tragedija Dinama: Stojković dao evrogol, pa zbog gluposti ostavio "modre" bez Evrope

Dinamo iz Zagreba bio je na korak od čuda u Belgiji, ali je na kraju ispao poslije produžetaka od Genka.

Kakvu smo dramu gledali u Belgiji! Genk je pobijedio Dinamo nasred Zagreba 3:1 a onda su čekali produžetke da prođu dalje na svom terenu.

Sve je počelo kada je Bakrar u nadoknadi prvog poluvremena pogodio za 1:0, a onda je izjednačio Sor u 51. minutu. Ipak Luka Stojković se potrudio da meč ode u produžetke pošto je prvo pogodio sa penala, a onda je u 75. mintuu dao ovu golčinu:

Pogledajte 00:43 Luka Stojković gol za Dinamo Izvor: Arena sport 7 Izvor: Arena sport 7

Ipak bio je on na kraju tragičar. Genk je uspio da izjednači na 3:3 u produžetku, a nakon prvog gola Ita u 101. minutu Stojković je udario protivničkog igrača i dobio direktan crveni karton. Na kraju je u 114. minutu Hejmans postavio konačnih 3:3 za prolazak dalje Belgijanaca.

