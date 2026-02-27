logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija Dinama: Stojković dao evrogol, pa zbog gluposti ostavio "modre" bez Evrope

Tragedija Dinama: Stojković dao evrogol, pa zbog gluposti ostavio "modre" bez Evrope

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dinamo iz Zagreba bio je na korak od čuda u Belgiji, ali je na kraju ispao poslije produžetaka od Genka.

Dinamo ispao iz Lige Evrope Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

Kakvu smo dramu gledali u Belgiji! Genk je pobijedio Dinamo nasred Zagreba 3:1 a onda su čekali produžetke da prođu dalje na svom terenu.

Sve je počelo kada je Bakrar u nadoknadi prvog poluvremena pogodio za 1:0, a onda je izjednačio Sor u 51. minutu. Ipak Luka Stojković se potrudio da meč ode u produžetke pošto je prvo pogodio sa penala, a onda je u 75. mintuu dao ovu golčinu:

Pogledajte

00:43
Luka Stojković gol za Dinamo
Izvor: Arena sport 7
Izvor: Arena sport 7

Ipak bio je on na kraju tragičar. Genk je uspio da izjednači na 3:3 u produžetku, a nakon prvog gola Ita u 101. minutu Stojković je udario protivničkog igrača i dobio direktan crveni karton. Na kraju je u 114. minutu Hejmans postavio konačnih 3:3 za prolazak dalje Belgijanaca.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Dinamo Zagreb fudbal Liga Evrope Genk

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC